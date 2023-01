MONSTRUOZNIJE OD OVOG NE MOŽE! LALIĆ OTKRIO STRAVU IZ RITOPEKA: Lazi si gurao metlu u a**s, Mitiću strugao m**nice metalnom četkom

Žestokom prozivkom, nadmudrivanjem i razmenom argumenata danas je počelo unakrsno ispitivanje svedoka-saradnika Srđana Lalića od strane optuženog Miloš Budimira.

Lalić je, posle rasprave i prepucavanja sa Budimirom izneo jezive detalje o mučenju u kući u Ritopeku.

Sve je počelo kada se Miloš Budimir obratio predsedavajućem:

- Sudija, pre svega bih imao nešto da kažem, odnosi se na prethodno suđenje. Prilikom mog prethodnog ispitivanja, Lalić me je vređao, ja njega ni jednom rečju nisam uvredio. Ako ima problem da odgovara, neka kaže. Molim vas, ako uvredim ja njega, kaznite me maksimalnom novčanom kaznom, ako uvredi on mene, kaznite njega.

Budimir: Miljković je pitao Lalića oko Luke Perenčevića. Lalić je rekao da će sigurno drugi svedoci saradnici pričati o tome. Miljković ga je pitao kako zna, rekao je "pretpostavljam". Da li zna razliku između pretpostavlja i siguran je?

Lalić: Pretpostavljam, razliku možda znam.

Budimir: Rekao si "video sam kada je tvoj drugar ubacivao u gepek", 22. decembar, kada pričaš o kalašnjikovima, a onda kažeš da je pratnja organizovana, a da si ti išao napred.

Lalić: Nisu se ubacivala u vožnji, nego kada se stajalo.

Budimir: To je vezano za oružje iz Loznice.

Lalić: Miljković i ja smo opservirali i kuću i dvorište. Krenuli smo prvi kao čistač.

Budimir: Pitao sam, za Veljka Banovića, odakle smo slikali, gde je to bilo na Gornjem Milanovcu. To su 862 kvadratna kilometra, gde tačno?

Lalić: Ne znam tačno, nisam bio, ali mogu da opišem kuću, pomoćne objekte, njega kako ste slikali kako puši cigaru. Neko od vas trojice je slikao, ne znam tačno ko. Video sam te slike. Mogu sve da opišem, terasa, orman na terasi

Budimir: Rekao si da je plac od mog oca i da tu ništa nije sporno. Da nije tvoja majka zakopala pare na plac moga oca?

Lalić: Možda je tvoja žena, bez radnog staža je vozila BMW5, zakopala je tvoje pare. Možda je zakopano onih pola kilograma kokaina što mi duguješ...

Usledilo je iznošenje monstruoznih detalja

Budimir: Rekao si šest, sedam puta, za skoro svako krivično delo za mene "nisam siguran, mislim da je Miloš"?

Lalić: Siguran sam da si Lazaru Vukićeviću nasilno gurnuo dršku od metle u anus, da si Mitiću metalnom četkom strugao mošnice

Vukićević i Nikola Mitić, prema optužnici, ubijeni su u kući strave u Ritopeku.

Budimir: 122 puta si izjavio da nisi siguran?

Lalić: Bolje da si se bavio statistikom nego ubistvima.

Budimir: Nisam se bavio ubistvima.

(Kurir.rs)