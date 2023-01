JOVANA JE UBIO ZA 4 MINUTA! Evo šta su prijatelji izbodenog vlasnika menjačnice OTKRILI O UBICI, ovo ih najviše ZBUNJUJE!

Ni sedam dana nakon svirepog ubistva u Novom Sadu vlasnika menjačnice Jovana Janićijevića (47) policija ne otkriva detalje istrage ali prema nezvaničnim informacijama, nadležni su na tragu ubici kao i dvojici muškaraca koji su se kobne noći dok je trajao uviđaj raspitivali u Urgentnom centru da li je Janićijević primljen u tu zdravstvenu ustanovu i da li je živ.

Janićijevićevi prijatelji i kolege potreseni ovom tragedijom nakon njegove sahrane gde se većina srela odlučili su da pokrenu i svojevrsnu internu istragu tim povodom razmatrajući koji bi mogli biti motivi ubistva.

- Stradao nam je dobar prijatelj, dobar kolega, a sve to i da zanemarimo i da kažemo da smo subjektivni jer smo ga dugo poznavali, ubijen je čovek koji je uvek bio tu da pomogne svima. Zato smo se u neku ruku organizovali i od trenutka ubistva razmenjujemo informacije i sklapamo kockice. Svaku informaciju do koje dođemo spremni smo da podelimo sa policijom što i radimo. Svima nam je u cilju da se pronađe ubica jer smo praktično svi mi menjači ugroženi – priča Janićijevićev prijatelj.

Priznaje da većina njegovih kolega ponekad odradi neki posao "sa strane" odnosno da s vremena na vreme na poziv odnese i zameni nekome određenu veću svotu novca.

foto: Kurir

- Prema nekim informacijama reč je o pljački, a prema drugim informacijama nerašćišćeni dužnički odnosi pošto je Jovan uvek bio tu da pozajmi nekome novac kada je trebalo. Kobnog dana primio je poziv i otišao da se nađe sa nekim a rekao je da ide po novac. Da li je išao da promeni novac te je sa sobom nosio određenu svotu ili je išao po novac koji mu je neko dužan jako je teško utvrditi - priča sagovornik.

Kaže da navodi pojedinih medija o tačnoj sumi novca koja je navodno ukradena iz Jovanovih kola ne mogu da se uzmu u obzir te da je to jako teško utvrditi.

- Jovan je poreklom iz Bosne i kada je došao u Novi Sad sa majkom doneo je određenu svotu novca i odmah počeo da se bavi menjačkim poslovima i to je dugo radio. U međuvremenu smo ga dobro upoznali i shvatili da je dobar čovek pa smo ga svi savetovali da otvori menjačnicu i sve to uvede u legalne tokove što je letos i uradio, pa je prestao da radi sa nepoznatima. To ukazuje na činjenicu da je sigurno poznavao ubicu jer ne bi tek tako otišao da se nađe sa njim - tvrdi Jovanov prijatelj.

- Obično sa sobom imamo dosta novca ali raspoređenih na više mesta kada idemo kolima. Često smo meta pljački pa kada se tako nešto i desi nepisano je pravilo da se odmah uhvatiš torbice ili kese u kojoj imaš najmanje novca i bez pogovora predaš pljačkašu da bi izbegao konflikt. Mnogi od njih tada pomisle da su dobili to što su tražili pa pobegnu ali takve policija brzo uhvati. Ovo je potpuno druga situacija jer postoje dve moguće verzije. Prva je, u koju najviše sumnjamo ta da je Jovana zverski ubio neko ko mu je dugovao novac i to neko koga je dobro poznavao.

foto: Kurir

To je pretpostavljamo bio primaran motiv, a možda je nakon masakra ubica i uzeo neki novac kako bi pomislili da je pljačka ali ne sve jer koliko znamo u kolima je nađena određena svota. Upravo zato, teško je utvrditi koliko je novca Jovan imao sa sobom i koliko mu je ukradeno ako je ukradeno. Obično takve stvari svojim radnicima vlasnici menjačnica ne poveravaju a čisto sumnjam da je taj novac "provučen kroz knjige" menjačnice - pretpostavlja naš sagovornik.

Kaže i da je prema informacijama do kojih su on i njegove kolege došle od svojih izvora u policiji reč o visokom i mršavom čoveku kojeg su snimile kamere sa objekta u neposrednoj blizini gde se dogodio zločin.

- Vidi se da je došlo do koškanja u automobilu a zatim i do tuče. Taj snimak traje oko 4 minuta što je jako puno vremena za običnu tuču. Znači da je prvo došlo do verbalnog okršaja koji je eskalirao u fizički sukob. Posle krvavog pira na snimku se vidi kako ubica izvlači Jovana preko suvozačkog sedišta te da par trenutaka kasnije vuče njegovo telo ispred automobila uz ogradu obližnjeg objekta kako bi verovatno prikrio zločin. Ubici je dok je izvlačio Jovana iz kola spala kapuljača sa glave koju je navukao kako bi se prikrio i upravo u tom trenutku je snimljen. Visok, kratko ošišan i mršav, ali sitnije građe od Jovana jer se vidi da se pomučio kako bi njegovo telo izvukao iz automobila a zatim je otišao u nepoznatom pravcu - priča nam Jovanov prijatelj.

Kaže da je svestan toga da nije dobro da se mešaju u posao policije ali su svi "zagrizli" da pomognu da se što pre razreši ovaj slučaj jer se mnogi sada plaše i za svoju bezbednost.

foto: Privatna Arhiva

- Oni koji su bili bolji sa Jovanom znaju kome je pozajmljivao novac i sa kim je radio veće menjačke poslove tako da su sve te podatke dali policiji ne bi li ih naveli na neki trag koji bi ih doveo do ubice. Ono što nas sve najviše zbunjuje jeste izuzetno svirep način ubistva jer je Jovan zverski izboden a to nije svojstveno da uradi "običan" pljačkaš. "Običnom" pljačkašu samo je na pameti kako da se domogne novca a ne da izmasakrira nekoga. Upravo zato smatramo da je to delom zločin iz strasti ili kako se već naziva to kada se ubica i žrtva poznaju i dobri su prijatelji pa se posvađaju i jedan od njih "skrene sa uma" od besa i počini tako gnusan zločin - priča sagovornik pokušavajući i sam da shvati koji bi mogao biti motiv ubistva.

Dodaje da prema informacijama do kojih su oni došli od ljudi koji su videli snimak, priča o nekim tetovažama po telu ubice "ne pije vodu" zato što je ubica bio u jakni i sem šaka i u jednom trenutku lica, nije mu bio otkriven nijedan deo tela.

- Možda je to nekako "procurelo" iz istrage, odnosno da policija ima osumnjičenog za kojeg zna da ima tetovaže jer to sa snimka nisu mogli zaključiti. Kakogod, voleo bih da je sve to istina jer bi to značilo da se steže obruč i da ćemo uskoro znati ko je krivac – zaključuje Jovanov prijatelj.

- Janićijević je zadobio povrede od udaraca verovatno rukama ali i ubodne rane nožem u srce i pluća što je dovelo do obilnog krvarenja a potom i smrti. Detaljnim pregledom tela žrtve utvrđeno je i da je imao odbrambene rane, odnosno da se vidi da se branio od napadača dok je mogao odnosno dokle god je imao snage za to. Sudeći po mestima na kojima je zadobio brojne ubodne rane, smrt je nastupila vrlo brzo zbog obilnog krvarenja - ispričao je nakon ubistva izvor upoznat sa tokom istrage koja je i dalje u toku a policija intenzivno traga za počiniocem ovog svirepog zločina koji je uznemirio javnost.

Kurir.rs/Blic