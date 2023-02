"UBIJAJU S RAZLOGOM I NE KAJU SE" Šta razlikuje žene od muškaraca zločinaca? Psiholog: Dođu do momenta ILI ON ILI JA

Istraživanja pokazuju da kada već odluče da ubiju-žene u Srbiji se ne kolebaju, što se vidi iz toga gde, kada i na koji način to čine. Za razliku od muškaraca, veoma retko dižu ruku na sebe nakon zločina, ne kaju se, nemaju grižu savesti, smatraju da „drugačije nije moglo". U slučajevima kada ubijaju, meta su im druge žene, muškarci s kojima su bliske i deca koju su rodile.

O ženama ubicama govorili su Vladimir Savić, bivši pripadnik službe bezbednosti i Zoran Crnjin, psiholog.

foto: Kurir televizija

- Nažalost to postaje naša svakodnevica. Broj je sve veći. Porodice imaju razne probleme, da li finansijske, socijalne ili emotivne prirode. Ljubomora je recimo čest motiv. Žene nakon izvršenja krivičnog dela nemaju grižu savesti, već odahnu i kažu ne moram više ovo da trpim. Često se žene vraćaju nasilnicima nakon što ih napuste - kaže Savić i dodaje da ovaj problem ne postoji samo u Srbiji već i u regionu:

- Isto se dešava i u regionu i to je neki balkanski sindrom, gde je žena potčinjena muškarcu. Nasilje se sporvodi ekonomski, verbalno, socijalni, fizički. Žene mnogo manje izvršavaju samoubistvo nego muškarci koji odluče da sebi prekrate muke.

foto: Kurir televizija

Crnjin se saglasio i podvukao da se pre samog izvšenja žene čvrsto i definitivno odluče za zločin.

- Kada pričamo o ženama koje su izvršioci ubistava moramo da imamo u vidu da se najšeće radi o ženama koje su dogogodišnje žrtve porodičnog nasilja. Kada dođe do izvršenja one obično porcene da je nastupio momenat "Ili on ili ja!" Svi smo mi sposobni da počinimo ubistvo kada se nađemo pod određenim pritiskom. One su često same sebi prepuštene i sistem im ne daje adekvatnu podršku - konstatovao je Crnjin.

04:16 UBIJAJU S RAZLOGOM I NE KAJU SE: Žene odlučnije u činjenju zločina, a savest ih ne muči; Psiholog: dođu do momenta ILI ON ILI JA!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud