"ONA NIJE BILA PRETUČENA, NEGO RAZMONTIRANA OD BATINA!" Spasić: To što je on ugledan doktor, ne znači da ne može biti nasilnik

Nasilno ponašanje je u Srbiji uzelo maha pa se čini da su pojedinci sve hrabriji u odlukama da nekome oduzmu život ili da fizički nasrnu na druge pa čak i članove sopstvene porodice.

Ovog jutra Redakcija je istraživala dva slučaja: hapšenje doktora koji se sumnjiči za nanošenje teških telesnih povreda svojoj supruzi i hapšenje kockara zbog ubistva vlasnika menjačnice.

Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti gostovao je u jutarnjem programu komentarišući, između ostalog, i nastavak sudjenja Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Još jedan slučaj porodičnog nasilja potresao je Srbiju.

Poznati lekar pretukao je suprugu u porodičnom domu u Zemunu. Mediji prenose da to nije prvi put kao i da sada žena ima teške telesne povrede, prelom rebara i ruke.

Zašto se žene često ne odlučuju da prijave nasilnika, pitanje je kojim je razgovor započet.

- Javnost je iziritirana ovim vestima. Radi se o intelektualcima, gde se ne očekuje ova vrsta nasilja! Žena je diplomirani pravnik, radi u ministarstvu, on je ugledan doktor, iz tih razloga, gotovo da nas je zaprepastilo sve - rekao je Spasić slikovito predstavljajući ovaj slučaj kao guranje problema ispod tepiha.

- Ja ovde ne bih vodio istragu! Nema razloga, koji su razlozi da ti ubiješ ženu? A deca? I deca su trpela nasilje! Pod hitno treba rešiti ovo. Društvo ima čitav niz mehanizama da reši ovo. Nema opravdanja, kažu, znaš li ti šta je ona njemu rekla, šta je ona njemu rekla - rekao je Spasić, izričito naglasivši da je ovaj slučaj zaprepastio čitavu naciju i da je ovaj čovek prosto nasilnik, koji apsolutno nije birao sredstva.

Ne treba se čuditi, kako kaže Spasić, kada se ovo desi u porodici u kojoj je beda, droga i siromaštvo, ali za ovaj slučaj nema razloga, dakle, zaključio je, da za nasilje u porodici ne postoji kriterijum.

- Sve je na švedskom stolu kod tužioca. Tukao je, maletretirao... Zašto je on uzeo bolovanje od 27 dana? Zar je zbog ovoga žena trebalo da trpi nasilje? Pred publikom je tu sve bilo najnormalnije, u jednom momentu žena se kolebala da li da prijavi nasilje! Ona je potpuno bila razmontirana od batina, utučena, ne prebijena! Nije ona prijavila, nego su komšije prijavile - kazao je Spasić uz dopunu da je nasilnik imao i oružje kod sebe.

- Izvanredan osećaj naših organa, da je policija to presekla u poslednjem momentu - dodao je.

Vlasnici menjačnica su, takođe žrtve nasilja. Slučaj koji je potresao Srbiju je ubistvo vlasnika menjačnice u Veterniku. Ubica je, kako se saznalo, tri meseca "merkao" metu.

- On je odredio metu. Interesantno je da je on tri meseca merkao, kako mi to kažemo, metu. Vlasnici menjačnice su stalne mete napada. Ili ostanu živi, ili nesrećnici budu ubijeni, da bi se uzela koja hiljada evra. Ovaj čovek, ubica, se dugo kockao i trošio, napravio ogromne dugove, pa je onda rešio da ubije svog druga i dobrog poznainka, znajući da on ima pare. Nije on nameravao da vrati dugove, nego da nastavi da se kocka - rekao je.

Kako je zaključio Spasić, vlasnik menjačnice je imao poverenja u ovog čoveka, čim mu je lično doneo novac.

- Okolnosti će biti jako teške po ubicu, jer je pobegao na granicu sa Nemačkom, nakon planiranog ubistva. Oni su blokirali granične prelaze, na kojima postoje snimci i može se identifikovati traženo lice - rekao je Spasić pa prokomentarisao svirepi način ubistva.

- Imao je 20 uboda! To je teško objasniti. čak i psiholozima. Imao sam takav slučaj u praksi. Mislim da je on upao u neki delirijum. Čim je on ubo njega, pa se vratio da ga "dokrajči". Zamislite vi iznenađenje prijatelj te zove, i onda počne da te bode! Ubica će se vrlo brzo naći! Ovaj slučaj je nauk da su vlasnici menjačnica mete, prema tome, vodite računa o svojoj bezbednosti - upozorio je Spasić i rekao da, ko god ima dodir sa novcem, ne sme ni u koga imati poverenja, čak ni u porodicu!

Osvrnuo se na situaciju suđenja Veljku Belivuku, a za Radoja Zvicera rekao da se on krije uz pomoć raznih službi, posebno nakon navoda da je planiran atentat na predsednika Aleksandra Vučića.

- Za taj atentat je mnogo više novca odvojeno, a imao je i političku konotaciju, ne samo novčanu - rekao je.

