14 MESECI ZATVORA DEJANU NIKOLIĆU KANTARU: Viši sud u Vranju potvrdio kaznu

Presudom Osnovnog suda u Vranju od 11.10.2022. godine, zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja prema zaposlenima u OK radiju i No koment kafeu, Dejan Nikolić Kantar osuđen je na 14 meseci zatvora, a Bojan Tanasković i Slaviša Kocić na po osam meseci zatvora. Usledila je žalba prvostepeno osuđenih.

Veće Višeg suda u Vranju rešenjem od 24. januara 2023. godine, odbacilo je kao neosnovane žalbe advokata i potvrdilo presudu Osnovog suda u Vranju.

foto: Privatna arhiva

Ovom odlukom, presuda je postala pravosnažna.

Događaji koji su obuhvaćeni optužnim predlogom i presudom dogodili su se u junu mesecu 2022. godine. Efikasnim radom tužilaštva i vrlo kredibilnim vođenjem sudskog postupka u Osnovnom sudu a potom i na Višem sudu, doneta je presuda u rekordnom roku, ako se uzmu u obzir slični slučajevi napada na novinare ili nasilničkog ponašanja.

Ovo bi trebalo da postane primer efikasnosti pravosuđa.

Podsećamo da je Dejan Nikolić već šest puta osuđivan za različita krivična dela. Ovo je sedma presuda.

Uz to, protiv Nikolića u toku su suđenja za pretnje i nasilničko ponašanje prema bivšem načelniku Policijske uprave Vranje, kao i prema devojci sa kojom je bio u vezi. Pored toga, podignut je optužni predlog za pretnje koje je izrekao na samom suđenju na kojem je osuđen na 14 meseci zatvora. U toku je prikupljanje podataka o pretnji koju je uputio službenom licu u Centralnom zatvoru, i u ovom slučaju se očekuje optužni predlog.

U isto vreme, Uprava za igre na sreću Ministarstva finansija privremeno je zatvorila kockarnice iz sistema Koloseum Gejm, koja je bila u vlasništvu Nikolića, jer je utvrđeno da nije dao istinite podatke ovoj upravi kako bi dobio licencu za obavljanje ovog posla. Naime, Nikolić je krivično kažnjen za ilegalno organizovanje igara na sreću, što nije prijavio Upravi kao nadležnom organu. I upravo dok je izdržavao ovu kaznu od četiri meseca zatvora, u svojoj kući sa slobodom da šeta po gradu, učinio je krivično delo za koje je kažnjen na 14 meseci zatvora. Upravni sud u Nišu stavio je van snage odluku Uprave za igre na sreću i omogućio kladionicama da nastave sa radom i pored evidentnog prekršaja vezanog za uslove za dodeljivanje licence za ovaj posao. I Upravni sud je pokazao efikasnost u radu, koja je u potpunom nesaglasju sa iznetim činjenicama i pravosnažnim presudama protiv Nikolića.

Očekuje se da će već pritvoreni Dejan Nikolić Kantar ostati u zatvoru do isteka kazne na koju je osuđen.

Povodom ove presude, Veran Matić, član Stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, čiji je OK radio član, izjavio je:

„Zadovoljan sam efikasnošću sa kojom se došlo do pravosnažne presude. Očekujem da se i drugi slučajevi po kojima se vode postupci završe na sličan način. Na žalost, lokalna samouprava Vranja još uvek nije izvršila odluku sopstvenog organa i od juna meseca nije uspela da sruši nelegalno izgrađeni objekat, kojim je zazidan deo OK radija. Nastojaćemo da i preko Radne grupe za zaštitu i bezbednost novinara Vlade Srbije učinimo sve da se to što pre dogodi. Takođe, i da se izvrši adekvatna nadoknada svih gubitaka OK radija koji su nastali zbog nasilničkog ponašanja i nelegalne gradnje.

Solidarnost novinara, kroz Stalnu radnu grupu za bezbednost novinara, sinergija sa MUPom i Tužilaštvom, dala je važan doprinos efikasnosti, ali i sprečavanju različitih pokušaja opstrukcija“.

