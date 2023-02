"ČETVORICA TINEJDŽERA OTMIČARA KOJI SU TRAŽILI 200.000 €, KIDNAPOVALI I RANIJE" Eksperti tvrde: Samo ovakva KAZNA biće delotvorna

U nedelju nešto pre 12 časova kod novosadske gradske deponije u naselju Klisa, došlo je do potere. Kako je Kurir saznao, otmičari su namamili i oteli mladića, vezali i spakovali u gepek. Tražili su 200.000 evra roditeljima za otkup.

Međutim, brzom i efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, rasvetljena je otmica osamnaestogodišnjeg mladića i uhapšena četvorica osumnjičenih za ovo krivično delo.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su advokat Jovanka Zečević i prof. dr Zorica Mršević, kriminolog. One su se dotakle ovog incidenta koji je šokirao Srbiju.

- Ja se nadam da će ovi momci koji imaju 20 godina dobiti oštru kaznu i to će verovatno značiti da takva dela neće ponoviti. Ukoliko zakon bude blagonaklon, možda shvate da to mogu raditi ponovo. Za dečka od 17 godina, teško da će se postupak voditi do njegove navršene 21. godine. Tu je vrlo važna i procena zrelosti koju će raditi veštaci. Ponekad ako se pruži šansa čoveku on to iskoristi u dobrom smislu i od njega bude izuzetno dobar čovek. Opet stavljanjem u zatvor možete da učinite loše. Mislim da će procena i analiza zrelosti i psihološkog stanja biti vrlo važna - rekla je Zečević.

01:34 ČETVORICA TINEJDŽERA OTMIČARA KOJI SU TRAŽILI 200.000 €, VEĆ TO RADILI?! Eksperti smatraju da će samo ovakva KAZNA biti delotvorna

Kriminolog smatra da još nismo upućeni u sve informacije i da postoji šansa da su ova "deca" to već radila.

- Mi ne znamo da li je ovo prva stvar koju su uradili. Možda je bilo sličnih aktivnosti gde su tražili manje, pa im je neko platio par hiljada evra pa su se oni osmelili - istakla je Mršević.

