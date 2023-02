3 GODINE BRAT I SESTRA ZLOSTAVLJALI MAĆEHU, A SAD JE UBILI! Zaklana Marina iz Paraćina živela u paklu zbog svojih pastoraka

Marko (23) i Milica P. (27) u selu Trešnjevica kod Paraćina u nedelju su kuhinjskim nožem prvo nasmrt izboli maćehu Marinu M. (50), a zatim pokušali da ubiju i istim nožem teško povredili svog oca Miloša P. (58), godinama su zlostavljali nesrećnu Marinu, a komšije i rođaci ubijene žene kažu "da su znali da je ovo sledeći korak".

Komšije i rođaci ove dve porodice za Kurir kažu da su Marina i Miloš toliko dugo trpeli psihičko i fizičko nasilje od strane Miloševe dece, da su se svi plašili da su se svi plašili da će ih jednog dana ubiti oboje.

Marina je bila prva žrtva ovog krvavog pohoda, a njeno ubistvo Marko je priznao na sebe čim se, jutro posle zločina, predao policiji u Paraćinu.

- Čula sam se sa majkom u nedelju popodne i ništa nije slutilo na tragediju, a ujutru su mi javili najstrašnije vesti. Moju majku su zaklali u krevetu, tragovi krvi su po celoj kući, a onda su sve isprevrtali, lomili i čupali - rekla je za Kurir Violeta Ž., Marinina ćerka.

1 / 10 Foto: Društvene mreže

Međutim, ovo nije prvi put da su Marko i Milica napali svoju maćehu, koja je zbog problema sa njima, ostala da živi sama u kući. Komšinica koja živi blizu porodične kuće Pavlovića, za Kurir je ispričala da su Marinu brat i sestra već tukli.

- Komšija je jedan dan jedva spasio jadnu Marinu. Milica joj je udarala glavom u zid i čupala je za kosu. Tad su je spasili, ali sada nikoga nije bilo da joj pogne. Jednom je spasena ona, jednom on - kaže komšinica.

Marina je, inače, sav trud uložima da urazumi Marka i Milicu, da im pomogne da se školuju, dizala kredite, sređivala im sve.

- Marko je mnogo voleo, a i ona njega, imali su nesuglasica, ali uvek zbog Milice koja je Marini pravila pakao od života. Marko je u poslednje tri godine počeo potpuno drugačije da se ponaša, postao je i gori od sestre, niko nije mogao da pretpostavi da je spreman na ovako nešto - kaže komšinica za Kurir.

foto: Društvene mreže

Marko i Milica poznati su u selu kao problematični, znalo se da onog momenta kad ostanu bez novca, po selu kreću pljačke i razbojništva.

- Maltretirali su čitavo selo, a otac im je bio blagonaklon jer je bio sam sa njima i popuštao je, misleći da ih tako štiti. Ulazili su u prodavnicu i krali, niko ništa nije sveo da im kaže, a neretko su imali i neko oružje sa sobom - kaže nam komšija Pavlovića.

foto: Petar Aleksić

U kladionicu koja se nalazi u blizini njihove kuće dolazili bi samo da polome televizore, naprave haos dok su pod uticajem narkotika, i odu.

- Novac im je slao deda koji im je i napravio kuću u selu, jednu od najlepših. Ne znam da li im i sada šalje, ali to je ranije bio slučaj. Posle toga troši se Milošev novac, pa Marinin i kad sve nestane, nastaje užas. Međutim, niko nije zbog toga stradao sve do sata, Paraćin ovo nepamti u zadnjih 50 godina! - rekao je on.

Podsetimo, krvavi pir je u ponedeljak uveče započeo Marko P. koji je došao u kuću svoje maćehe, udaljene 500 metara od njegove. Nju je izbo nasmrt, ispreturao kuću, pa otišao svojoj kući gde je pokušao da ubije oca.

- Sestra je držala oca dok ga je on ubadao nožem. Otac ima 41 ubod po telu. Spasio se tako što je uspeo da ode do komšinice - kaže izvor i dodaje da je Marko P. posle ubistva i pokušaja ubistva legao da spava, a sutradan je sam otišao u policiju i sve priznao.

Pun dosije Osuđen zbog prebijanja sestre Marko P. osuđen je, inače, pre manje od mesec dana zbog nasilja u porodici! Prema navodima iz Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu, on ima tri osuđujuće presude, a poslednja je presuda Osnovnog suda od 17. januara. Osuđen je na kaznu zatvora od jedne godine po prijavi za nasilje koju je podnela njegova sestra Milica. Sestra je protiv brata podnela još jednu prijavu, takođe za nasilje, ali je ona odbačena u decembru prošle godine. Kako je Kurir pisao, on je trebalo da se javi i na izvršenje kazne zatvora od tri godine zbog problema koji je napravio u Jagodini, a zbog čega je nosio i nanogicu. Kurir.rs - D. Antonijević