SUMNJIVO PONAŠANJE POLICIJE U SLUČAJU VOLŠ?! Marković: Nije jasno kako su mu dozvolili da seče i komada, a nosio je nanogvicu?

Suđenje Brajanu Volšu optuženom za ubistvo supruge u novogodišnjoj noći odloženo je za 1. mart zbog nedostatka brojnih dokumenata. On ostaje u pritvoru bez prava na kauciju. Nestanak naše državljanke Ane Volš izazvo je veliko interesovanje domaće i američke javnosti. Poznavaoci prilika kažu da je na osnovu dosadašnjih detalja koji su poznati javnosti napravljen niz propusta u predistražnom postupku.

Za stručnjake mnogi potezi istarage u slučaju nestale Ane Volš su upitni i sumnjaju da je napravljen niz previda i propusta. Nanogvica koju nosi Brajan Volš zbog ranije počinjenog prestupa je kažu detalj koji bode oči, budući da policija putem nje ima uvid u kretanje prestupnika. Interesantno je kažu izostanak reakcije policije u momentu kada je neko ko nosi nanogvicu izašao van kuće.

- Mi smo ovde pričali o kilometraži od 60 do 100 kilometara. Ceo sistem i policajce, moje kolege smo napali. Ta nanogvica prati njegov govor, njegov izaslak, automatski bi se deset vozila pojavilo kada bi izašao van kuće. Kako su dozvolili da čovek koji ima nanogvicu seče i komada telo, a nisu došli? Kako je on išao 60 ili 100 kilometara u krug? On ne sme da prođe dalje od ulice - rekao je Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijski starešina. Da je bilo brojnih odstupanja od standardnih procedura u dosadašnjom postupku tvde i kriminolozi. Očekuju da će iskazi svedoka u daljem toku suđenja dati više informacija o čitavom događaju. Telo Ane Volš nije pronađeno i pretpostavlja se da je delove leša Brajan bacio na deponiju i da su oni uništeni u spalionici. Ipak, policija i tužilaštvo su uspeli da dođu do materijalnih dokaza, koji jesu posredni i ukazuju na stravičan zločin.

- Očekujem da će svedočenje dece biti značajan izvor informacija, potom imamo saznanaja o muškarcu koji je za doček Nove godine, zatim i svedočenje Brajanove majke koja je relativno blizu njih živela. Ona je vrlo interesantan izvor informacija budući da ona nije bila u dobrim odnosima sa svojom snajom zbog kako je sama izjavila kulturoloških razlika kako je ona sama rekla - ocenio je Ratomir Antonović, kriminolog.

Antonović kaže da je američko pravosuđe vrlo efikasno te da očekuje da će brzo biti doneta prvostepena presuda. Ukoliko Brajan Volš bude pravosnažno osuđen sledi mu doživotna robija.

