"MANIJAK POVUKAO DEVOJČICU S LEĐA, OBORIO JE, PA DODIRIVAO" Otac: Nakon hapšenja brzo je pušten na slobodu i PONOVO JE NAPASTVOVAO

U beogradskoj opštini Čukarica u skorije vreme dogodila su se dva napada na maloletnu devojčicu od strane istog čoveka koji je inače već dva puta uhapšen zbog istog krivičnog dela.

Otac devojčice podelio je u emisiji Puls Srbije na Kurir TV detalje napada na njegovu ćerku:

- Sredinom septembra desio se napad na moju ćerku od strane NN lica. Krenula je u školu i to se desilo između jedan i dva, kada joj je on prišao, povukao je sa leđa, oborio je, a potom dodirivao. Posle su naišli neki ljudi, podigli je i smestili u autobus. Ona je meni sve to ispričala i bili smo u policijskoj upravi u 29. novembra. Događaj je prijavljen i policija je reagovala korektno. Lice je lišeno slobode. Očigledno je neko vreme bio u ustanovi ili u pritvoru. Pitao sam se da li je moje dete bezbedno. Prošao je neki period i pozvani smo da ćerka uradi prepoznavanje lica. Ćerka je prepoznala lice i tu se naš period sa policijom završava.

Posle deset dana ona me je zvala iz autobusa da mi kaže da je videla to lice. Pomislio sam da je to nemoguće. Ponovo sam pozvao policiju koja mi je rekla da je uradila svoj posao. Iskreno sam bio malo šokiran da se takvo lice našlo na slobodi. Pre desetak dana isto lice je napalo nju i njenu drugaricu i pretilo da će im pobiti roditelje. Ja sam ponovo pozvao policiju i oni su me uputili na Čukaricu. Policija se pojavila i to lice je ponovo uhapšeno, ponovo smo bili u SUPu. Policija je krajnje koretno odradila svoj posao, ali imamo strah da bi on mogao ponovo da se nađe na slobodi. Pričam ovo da bih apelovao da se ta osoba skloni sa ulice, ne samo zbog svoje i bezbednosti svog deteta nego svih nas i naših sestara, ćerki i supruga.

O tome koliko su ovakvi ljudi i napadi opasni po bezbednost najmlađih, kako se ponašati i reagovati u ovakvim situacijama, kao i kakve posledice ostavljaju ovakve traume, govorila je gošća emisijie, Dragana Ivanović.

- Oni su uglavnom ispod prosečne inteligencije i imaju slabu kontrolu impulsa. To su uglavnom takozvani recidivisti, tj. oni koji se vraćaju istim prestupima. Ono što je najstrašnije jeste da uživaju u strahu žrtve dok je muče - kaže psiholog i dodaje da po pravilu osobe o kojima je reč nakon odsluženja kazne ponavljanju zlodelo:

- Oni odsluže svoju kaznu i posle puštanja na slobodu počine isto krivično delo. Da bi se to sperčilo u nekim državama im se zabranjuje pristup naseljima sa decom, a njihove komšije se informišu o tome kakva se osoba nalazi u njihovom neposrednom susedstvu.

- Potrebno je da postoji registar takvih osoba. Zatim kada izlaze iz kaznene ustanove, važno je da ne mogu da budu na mestu gde je škola. To bi u našoj zemlji moralo zakonom da se reguliše. U državama u kojima se takva vrsta kontrole primenjuje osetni su pozitivni rezultati.

