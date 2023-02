TOTALNI BIZAR! Ovo su ubice koje su svoje žrtve zakopavali: Neki ČUVALI TELA u krevetu, a neki u podu i dvorištu!

Miroslav P. (45) iz Donjeg Tavankuta kod Subotice ubio je svoju 20 godina stariju parterku Mariju J. zadavši joj dva udarca sekirom, a onda je zakopao u pod sobe u njenoj kući. Kako je Kurir pisao, meštani sumnjaju da je motiv ovog ubistva bio novac, jer su Miroslav i njegov brat bili pozati po krađama. Međutim, sve je šokirao Miroslavov potez da svoju parterku zakopa!

Uhapšeni muškarac iz mesta kod Subotice, ipak nije jedini koji nije znao kako da se reši tela svoje žrtve, a ubice su imale najbizarnije načine na koje su sakrivale, ali i čuvale tela pokojnika!

Tako je i juče u Srpskom Miletiću, kod Odžaka, u šahti pronađeno telo Branka I., a za njegovo ubistvo osumnjičen je njegov bratanac Srđan koji je stričevo telo umotao i ubacio u šahtu u blizini kuće.

Telo muža polivala omekšivačem

Jasmina S. (44) iz Lazarevca početkom marta prošle godine je nasmrt izbola supruga Sinišu u njihovom stanu i nekoliko dana njegovo telo krila u spavaćoj sobi. Ona je kasnije pokušala i sebi da oduzme život kada je prerezala grkljan, ali su joj u bolnici spasili život i odatle je odvedena pravo u pritvor.

Motiv zločina za nije utvrđen, ali se spekuliše da je osumnjičena, supruga uhvatila u prevari, kao i to da je navodni motiv bio to što su deca više volela Sinišu nego nju i da ona to nije mogla da podnese.

Njih dvoje su imali troje dece, a najstariji sin je nakon zločina ispričao da ne želi više da čuje za nju.

- Ona mi je zagorčala život. Mogu vam reći da me je rodila, ali ona mi nije majka već monstrum. Nikada više ne želim da je vidim - rekao je on nakon zločina.

Majku zakopao u dvorištu

Nikola Filipčev (24) iz Bačkog Gradišta osumnjičen je da je u maju 2019. godine ubio svoju majku Dušicu (55), a zatim je zakopao u dvorištu porodične kuće.

Naime, on je posle svađe sa svojom majkom fizički nasrnuo na nju i zadao joj više udaraca šakom po glavi, usled čega je nesrećna žena preminula. U nameri da prikrije ubistvo, telo je zakopao u dvorištu kuće, a o događaju nije obavestio nikoga, sve do dana otkrivanja. Filipčev je priznao da je udarao svoju majku, sve dok nije prestala da diše, uz napomenu da je ona njemu prva udarila šamar i da je kukala da je gladna.

- Povredio me je taj njen šamar, a onda sam uzvratio, šamarao sam je i udarao, bila je sva modra i u jednom trenutku je prestala da diše. Kada sam video da ne diše, uplašio sam se i nisam znao šta da radim. Otišao sam da se napijem i razmislim šta da radim. Posle sam se vratio kući, otišao u dvorište i iskopao duboku rupu. Onda sam majku umotao u ćebe i jedva sam je odneo do te rupe, gde sam je zatrpao zemljom - ispričao je Nikola Filipčev u tužilaštvu i dodao da je, kada je leš počeo da širi neprijatan miris, otišao iz porodične kuće i iznajmio stan od čoveka kod kojeg je radio.

Ženu ubio kolima, pa stavio u krevet

Zolika Holik (49) iz Beške uhapšen je u septembru 2021. godine, nakon što je pozvao policiju i prijavio da je kolima namerno pregazio i ubio bivšu ženu Jasminu Holik (47), koju je nakon toga ubacio u automobil, odvezao u svoju kuću i stavio u krevet!

- Ubio sam je! Doveo sam je u našu kuću i stavio u naš krevet, jer ona tu pripada, tu joj je mesto - navodno je rekao Holik policiji prilikom hapšenja. Holik je do detalja isplanirao zločin, a nesrećnu Jasminu je juče rano ujutru u automobilu čekao u blizini kuće u Beškoj, u kojoj je posle razvoda živela sa majkom.

- Jasmina je juče oko 5.20 sati krenula iz kuće na posao u Novi Sad. Nije odmakla ni 50 metara kada se Zolika zaleteo kolima na nju, pregazio je i ubio na mestu. Potom je telo ubacio u auto i odvezao u svoju kuću, u kojoj je živela i Jasmina do razvoda - rekao je ranije izvor Kurira i dodao da je Zolika dva sata kasnije pozvao Jasmininu majku i rekao joj: "Ubio sam ti ćerku", a potom pozvao i policiju i prijavio svoj zločin.

Stanodavca zakopao na salašu Tibora K. (35) iz Horgoša uhapšen je u maju prošle godine zbog sumnje da je ubio Radula Topličanina (75) iz ovog mesta, za kojim se tragalo četiri meseca. - Tibor je kao podstanar živeo kod Radula. Istražnim organima priznao je ubistvo i ispričao da je gazdu gurnuo. Starac je pao na zemlju i nije davao znake života. Beživotno telo spakovao je u svoj automobil. Leš je zatrpao u rupi pomoćne prostorije na salašu u okolini Horgoša. Posmrtni ostaci izvađeni su iz rupe u prisustvu osumnjičenog i kikindske policije - rekao je ranije za Kurir Branislav Rankov, zamenik javnog tužioca u Subotici.

