NASTAVLJENO SUĐENJE BIVŠOJ DRŽAVNOJ SEKRETARKI U MUP-A: Dijani Hrkalović ukinuta mera napuštanja Beograda

Na današnjem suđenju Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj sekretarki u MUP-a Srbije pregledan je tonski i optički snimak iz restorana, a ukinuta joj je prethodna mera napuštanja Beograda i zamenjena sa merom da može da se kreće po Srbiji. Ukoliko želi da napusti Republiku Srbiju mora da se obrati sudu.

- Dijani Hrkalović su ostale mere javljanja u PU Voždovac kao što je to bila i prethodna mera, dok je napuštanje Beograda zamenjena - rekla je sudija.

Na današnjem ročištu pregledan je snimak iz jednog restorana koji je nastao 24. maja 2019. godine na kome se vide četri muškarca koja razgovaraju.

Snimak koji je prikazan traje sat i 34 minuta. Naime, Dejan Milenković Bagzi, bivši načelnik Službe za specijalne istražne metode tereti se da nije dostavio ovaj snimak operativnim službama i da ga izbrisao.

- Snimak nije sporan i kao što vidite tu je, što znači da nisam ništa probao da izbrišem ili sakrijem. Moje je bilo da obavestim nadležne da je moj tim operativaca dobro uradio posao i oni su bili nadležni da sve to proslede dalje, tako da opet napominjem snimak je tu i to za šta me tereti tužilaštvo nema osnova - rekao je Milenković i dodao:

- Tog dana sam išao na sahranu, jer mi je preminuo rođeni stric, ali sam kao načelnik obavešten da su moji operativci odradili posao, a gde je snimak završio i ko ga je stopirao ne znam.

Na sledećem ročištu koje je zakazano za 3. april u 10 sati u Specijalnom sudu u Beogradu biće ispitana četri svedoka.

