ŠTEDELA OD SVOJE SIROTINJE ZA SAHRANU: Rođak maloletnika koji je ubio tetku otkrio šta može biti motiv zločina u Bečeju

Maloletnik (17) iz okoline Bečeja, osumnjičen da je u ponedeljak uveče ubio tetku S. M. (65) to je učinio, najverovatnije, iz koristoljublja.

D. F. iz Mileševa, čiju je tetku ubio njihov rođak, kaže za Kurir da će S.M. na večni počinak ispratiti u četvrtak u 15 časova na seoskom groblju:

- Kuću su nakon zločina istražitelji zapečatili, a mi smo verujemo da je maloletnik okrvario ruke iz koristoljublja. Načuli smo da je tetka štedela od svoje sirotinje za sahranu jer nije želela nikome da padne na teret. Nije htela nikoga od nas da zadužuje. I na to je sirota tetka mislila. Navodno je imala između 1.500 i 2.000 evra. Sigurno da više od toga nije mogla da uštedi. Verovatno je, ako je to istina, maloletnik saznao da ona ima neku ušteđevinu. Očigledno ju je mučio dok nije našao to što je hteo. Ubadao ju je u predelu grudi nekim oštrim predmetom, davio kanapom, a po glavi udarao, najverovatnije, čekićem- ispričao nam je D.F.

Od meštana Mileševa smo čuli da je maloletnik i ranije bio problematičan, ali da ovako nešto niko nije očekivao. Nakon zločina, on je uzeo žrtvin stari “opel” i odvezao se u obližnju Bačku Topolu. Kako je rodbina ubijene žene čula, mladić se krio u školskom dvorištu i parku u Bačkoj Topoli.

Odali su ga telefonski pozivi sa ukradenih mobilnih telefona, jer je od ubijene žene uzeo četiri aparata. Ona je za svaki telefon imala karticu kako bi lakše slala poruke sezonskim radnicima, kojima je bila grupovođa na povremenim poslovima u bečejskom PIK-u.

Kurir.rs/S.U.