EVO ŠTA SU KAMERE SNIMILE NA DAN LJILJANINOG SVIREPOG UBISTVA! Kobnog dana, dva sata nakon ponoći, zabeležena KLJUČNA SCENA

Kamere video nadzora iz zgrade u Kotoru u kojem je ubijena Ljiljana Simić imala stan, zabeležile su kako je ova kanađanka srpskog porekla više puta u avgustu i septembru ulazila i izlazila u taj objekat sa optuženima Zoranom Marićem i Radomirom Delićem, konstatovano je juče u podgoričkom Višem sudu.

Na dan ubistva 3. septembra 2020. godine, oko 13 sati Marić i Simićeva napustili su stan, ali su se nakon ponoći u isti vratili samo okrivljeni za taj zločin. Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Marića i Delića zbog krivičnog dela teško ubistvo Ljiljane Simić. Optužnicom je predstavljeno da je Marić direktni izvršilac ubistva. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti gušenje. Uz to, polomljene su joj obe vilice.

U nastavku suđenja za taj zločin pregledani su juče snimci sa kamera video nadzora, sa različitih lokacija u Kotoru, Herceg Novom, Nikšiću i Podgorici. U dokaznom postupku prikazan je snimak kamere video nadzora koji je pokrivao ulaz i unutrašnjost stambene zgrade u naselju Dobrota u Kotoru, u kojem je sada pokojna Simić imala stan.

Nadzorna kamera snimila je okrivljenog Marića i Ljiljanu Simić da su zajedno ulazili i izlazili iz ove stambene zgrade počev od 28. avgusta 2020. Nakon dva dana, 30. avgusta, nešto posle 22 sata, kamera je snimila okrivljenog Zorana Marića i Simić kako, držeći se za ruke, izlaze iz zgrade i vraćaju se 31. avgusta u 3.14 časova.

Zajednički odlasci i povratak u zgradu, snimljeni su i prvih dana septembra. Kamera je snimila da su 2. septembra 2020. godine, u zgradu zajedno ušli okrivljeni i Simićeva, a da su je napustili u 21.42 časova. Okrivljeni Marić i Simić vratili su se u zgradu, a potom i u stan oko jedan sat posle ponoći držeći se za ruke.

Namamili je da sedne u auto

Narednog dana, 4. septembra, u 2.22 časova, u stan su došli Marić i Delić. Optužnicom je predstavljeno da su Marić i Delić 3. septembra 2020. godine, nakon 14.46 časova, u selu Mokrine kod Herceg Novog, iz koristoljublja ubili Ljiljanu Simić. Navodi se da su oni zajedno došli do stambene zgrade u naselju Dobrota u Kotoru, u kojoj je stanovala oštećena.

- Okrivljeni Marić je pod izgovorom da će da je povede u Herceg Novi i da joj pokaže prirodu i zalazak sunca, namamio oštećenu da sa njim i okrivljenim Delićem, uđe i sedne na mesto suvozača vozila ‘nisan rogue’ - piše u tužilačkom aktu.

Marić je juče pred sudom potvrdio da se on nalazi na svim prikazanim snimcima. Advokatica Dina Šabotić, branilac okrivljenog Delića, izjavila je da se iz snimaka nadzornih kamera vidi da je Marić bio u emotivnoj vezi sa Simić, a ne njen branjenik, čime je “opovrgnuta Marićeva odbrana”.

Marić je dodao da se držanje za ruke ne može smatrati nekim činom emotivnog odnosa, već samo prijateljstvom. Sud je pročitao izvod iz kaznene evidencije, prema kojoj Delić ranije nije osuđivan. Okrivljeni Marić je osuđivan nekoliko puta u Osnovnom sudu u Herceg Novom, Okružnom sudu u Beogradu i Vranju, te Višem sudu u Podgorici, za iznudu u pokušaju, krađu, tešku krađu… Nastavak suđenja zakazan je za 14. mart, kada je sud najavio završne reči u tom sudskom postupku.

Šok nakon provere platne kartice

Da podsetimo Ljiljana je u Crnu Goru doputovala u junu, jer je želela da proda stan u Kotoru koji je kupila pre nekih pet godina. Istovremeno, dala je na prodaju i kuću u Kanadi i upravo je zbog toga rezervisala let za 6. septembar. A porodica je htela da je iznenadi i planirali su krštenje njenog prvog unučeta, čim ona sleti na tlo ove zemlje Severne Amerike.

Porodica je, nakon što se Ljiljana nije pojavila u Kanadi, izvadila izveštaj sa njene viza kartice i ustanovili su da je mesečno trošila 3.000 do 4.000 dolara. Šok je usledio kada su videli da je u avgustu potrošila čak 17.000 dolara, pri čemu je veću sumu podigla sa bankomata. Uz to kada su saznali da je neposredno pred planirani povratak od brata zatražila da joj pošalje 500 evra. Kako je neko nekoliko puta ukucavao pogrešan PIN, a na računu je stigla do limitirane sume, centar joj je blokirao karticu.

Međutim, lokacije na kojima je pokušano podizanje novca, tačnije snimci sigurnosnih kamera, pomogle su istražiteljima u identifikaciji osumnjičenih prvo za njen nestanak, a kasnije i za ubistvo Ljiljane Simić. Pored toga nađen je i Ljiljanin džip, koji je Marić prodao jednom Nikšićanu, navodeći da je "ona otišla u Kanadu i da se više nikada neće vratiti u Crnu Goru".

