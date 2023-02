OHRABRI SE I PRIJAVI NASILJE! Saveti stručnjaka u osvešćivanju građana Srbije: Ne čekaj! Budi prvi okidač koji će REAGOVATI

Decji psiholog Branka Tišma i Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu, gostovali su u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa Anastasijom Čanović o strašnom događaju u okolini Zaječara, ubistvu dvogodišnje devojčice koju je na smrt pretukao očuh.

foto: Privatna arhiva

Pitanje celom društvu Srbije, postavila je gostima i voditeljka:

Koliko smo postali ravnodušni na tuđu muku i zašto ne prijavljujemo slučajeve nasilja?

Tišma je izjavom, da, oni koji prijave nasilje direktno preuzimaju odgovornost za dešavanja, dala i uvod u odgovor na pitanje.

- Oni koji su zlostavljani neće vam reći, a oni koji slute nešto ne prijavljuju. Ne prijavljuju agresiju i zajednicu gde se nasilje vrši, jer time, tu odgovornost premeštate na sebe. Koliko je ko od nas u stanju da preuzme tu vrstu odgovornosti i angažovanja? Jako je važno kako reaguju institucije. Naše su veoma spore. Dok dođe do realizacije do svega toga, onaj ko je žrtva on je i dalje žrtva! Čim se prijavi nasilje i čim se socijalno ozvaniči nasilje, nasilnik postaje gori i grđi - rekla je Tišma.

Tokom svog životnog profesionalnog veka, ona je zaključila da se ljudi sve više okreću sebi i svojoj porodici, i da se sve manje upliću.

- Sve više se okrećemo svojim bliskima i sve manje reagujemo na ono što se dešava sa strane, jer uplitanjem postajemo saučesnici. Međutim, kad smo nemi, mi smo takođe saučesnici. Teret priznajemo tek onda kad se nešto desi, i onda ispoljavamo osudu na to što se desilo - kazala je.

Na pitanja voditeljke Čanović: Da li deca, ako su izložena nasilju sa drugih strana, kroz život nauče da ga ignorišu? I ako je tako šta možemo da učinimo po tom pitanju - Jurić je odgovorio još jednim sličnim primerom.

- Isti slučaj je bio gde je devojčica Luna od 2,5 godine stradala od 54 udaraca u glavu koje je primila od čoveka Zorana Albića i da bi prikrili zločin bacili su telo preko terase. Nakon ove sadašnje tragedije, kada govorimo o ovom pitanju, naše iskustvo govori, da najveći broj ljudi koji su počinili ovakve zločine, su ljudi koji su, upravo, kao deca bili i sami zlostavljani u detinjstvu! Nemamo pravo da zatvaramo oči! Zatvarali smo oči kada je ovaj čovek - koji je sada počinio zločin - zlostavljan kad je bio dete, i sada je posledica toga da je on izvršio jedan takav zločin - rekao je Jurić.

Saglasan je sa psihologom da je prijava određena vrsta odgovornosti, ali prijava nasilja nije uplitanje u privatne stvari, nego odgovornost svakog normalnog građanina.

- Ako smo svedoci toga, ako znamo da deca trpe nasilje, mi smo saučesnici! Time što ćutimo preuzimamo ogromnu neodgovornost, time što ne reagujemo, sutra će to dete koje je zlostavljano postati čovek koji će nekog od nas ugroziti i ne daj Bože ubiti! - ukazao je on.

Brzi smo pri osudi drugih, na ne reagovanje, ali kad se nađemo u takvoj situaciji često i sami ne odreagujemo. Tišma je nereagovanje nazvala strahom i dilemom šta će se desiti nakon naše reakcije.

01:11 Čak i kad smo nemi, mi smo saučesnici nasilja

- Nezgodno je odlučiti na koji način odreagovati. Postajemo sve nezainteresovaniji jedni za druge. Tradicija egoizima. Mene se to ne tiče. A može se dogoditi svima! Nečinjenjem podržavamo sva dešavanja. Mi moramo da učimo decu da reaguju, a da to ne bude nasilna reakcija. I to od rođenja do kraja - rekla je Tišma.

Jurić je upozorio da kao društvo ne brinemo o deci pre nego što dođe do tragičnih situacija.

00:52 Ljudi koji zlostavljaju i sami su bili zlostavljani u detinjstvu

- Deca vrište da im treba pomoć. To se vidi. Zamislite dečaka iz Trstenika on je obeležen na nacionalnom nivou! Ko će njemu pomoći? Mi imamo obavezu da ga zagrlimo, da mu pružimo pažnju! Kada su ovakva deca u pitanju - deca u riziku - mi im se moramo posvetiti. A kada to ne radimo dešava se upravo ova situacija u Zaječaru. Hajde da vidimo šta možemo da uradimo. Taj dečak će se verovatno okrenuti kriminalnim radnjama, a to nije poenta, mi se tom detetu moramo posvetiti - rekao je Jurić.

foto: Kurir tv

Različite su vrste odgovornosti, kaže Tišma, koja se takođe osvrnula na događaj u Trsteniku.

- Svako dete, svaka porodice, svako društvo, mora da ima odgovornost. Moraju da postoje granice. Ako važe za mene važe za sve nas. Moramo da budemo dosledni i određeni i da poštujemo sami svoja pravila. Situacija u Trsteniku je kritična, jer je i direktor dao ostavku. Tu su svi bili iznevereni i obeleženi i niko tu nije prošao dobro. Niko nije dobio podršku zajednica u Trsteniku. Deca su spremna da se odreknu svojih nestašluka kada vide da neko brine i vodi računa o njima - rekla je Tišma i predočila kako se postaviti ako se kao posmatrači nađemo u nasilnoj situaciji:

foto: Kurir tv

- Budimo ljudi! Pored mene je još jedno ljudsko biće! Onaj koji trpi nasilje potrebna mu je ogromna podrška da može da nastavi dalje. Ni jedno dete ne treba propustii iz obrazovnog sistema - rekla je.

Jurić je takođe dao svoj savet iz ličnog iskustva.

- Ne plašim se ničega, ali mi je trebalo da doživim strašan gubitak, da bih to postao. Moramo da vodimo više računa o svojoj okolini. Stavite se u njihovu ulogu! Stavite se u ulogu nekog ko doživljava tu situaciju. Odreagujte! Nemojte čekati da neko drugi prvi odreaguje, nego vi budite prvi okidač! - podržao je sve Jurić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud