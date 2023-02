Aca Bulić, sin pokojnog Jusufa Juse Bulića, nasledio je enormno bogatsvo od svog oca, a put kojim je išao bio je i te kako trnovit.

Njegova imovina u Beogradu mu je oduzeta, a za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji je otkrio detalje iz svog života tokom 2010. i 2011. godine.

- Na žalost, država Srbija mi oduzima svu imovinu, a kao razlog su naveli da nisam platio porez od 1.200 evra. Konfiskovali su mi svu imovinu, koja je vredela preko 80 miliona, a čak su i oduzeli imovinu u Londonu koju sam stekao sa svojom suprugom. Moja saznanja mi govore da je to zapravo bilo vezano za fudbal i Crnu Goru, nije im odgovarao neko moćan i uticajan - rekao je Bulić.

00:35 DRŽAVA MI ODUZELA IMOVINU OD 80 MILIONA, A DOKAZALI SU DA JE LEGALNO STEČENA! Aca Bulić otkrio: Ovaj političar je to uradio!

S obzirom na to da tvrdi da je sve to stečeno legalnim tokovima, Bulić je obrazložio kako je moguće da se to desilo u pravnoj državi:

- Čak je i na presudi pisalo da smo majka i ja, nevezano za mog oca, pametnim ulaganjem stekli tu imovinu koju smo imali. Međutim, jer sam ja sin Juse Bulića, onda je sve kriminogeno i tako su mi oduzeli sve. Za to krivim Dragana Đilasa, kao jednog od pokretača.

