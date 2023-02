ALBANCU UBICI SRPSKOG DEČAKA PRESUDIO ROĐENI OTAC: Krasnići ubio Dimitrija pre 18 godina, otac Skender upucao sina na Svetog Savu!

Srbija ni danas ne zaboravlja zverski zločin na Kosovu i Metohiji, od koga je prošlo 18 godina.

Dimitrije Popović ubijen je sa samo 17 godina. Zlikovac je ispalio hice na dečaka, koji je čekao u restoranu brze hrane.

Na njega i još tri druga pucano je iz automatskog oružja 5. juna 2004. godine oko 2.30 ujutru.

Dimitrije Popović je tog jutra sa drugarima stajao ispred kioska u centru Gračanice. Tada se u blizini zaustavilo vozilo marke "audi", iz koga je jedno lice izašlo i otvorilo vatru.

Porodica ubijenog Dimitrija nikad se nije izborila sa gubitkom deteta.

- Kada je stradao, bilo je 2.15. Ja se svake noći u to vreme budim i sve mislim da mi zvoni na vrata... Često odem pa otvorim vrata, pa se vratim i kažem "ne, nije"... Tražim sličnosti u deci koja prolaze, koja liče na njega... Sve je gore i teže. Ne samo pred godišnjicu. To traje 24 sata, to su godine tuge, bola, nespavanja, razmišljanja o svemu. Kako je moglo da se ubije jedno dete od 17 godina? Bio je primeran đak, primereno dete iz porodice. Samo zato što je Srbin. Dođu u sred Gračanice iz Prištine i pucaju, Aljbert Krasnići i Ljabinot Gaši. Pitala sam i KFOR koji je bio tu - kako je moglo to da se desi? Oni su došli sa ciljem da pucaju, to uopšte nije bilo slučajno - rekla je tada Dimitrijeva majka Jorgovanka Popović za Kossev.

Njegovom ubici Albertu Krasnićiju, presudio je otac Skender i to pre dve godine na Savindan.

Naime, kosovski Albanac Albert Krasnići, koji je ubio Dimitrija, skončao je kada je u njega pucao rođeni otac Skender Krasnići, bivši pripadnik OVK, a sada poznati biznismen, što je bio i njegov sin.

Albert se malo pre smrti razveo i iz tog braka ima ćerku.

Sahrani Aljberta Krasnićija, koji je ubijen u januaru 2021. godine, nije prisustvovao otac koji mu je presudio. Ispratili su ga Albertova ćerka sa majkom, rodbina i prijatelji.

Dimitrije je bio učenik četvrte godine Medicinske škole, a posebno je period matura težak za njegovu porodicu.

- Nije dočekao maturu. 5. juna, svaka matura koja dođe, ja izađem i gledam onu decu. Radujem se, stala bih sa njiima u krug da ih podržim i kažem im bravo. Dimitrije je stalno pričao o toj maturi. Kazao mi je da neće slaviti 17 rođendan, već punoletstvo, a ni to nije dočekao - dodala je ona.

Za ubistvo su uhapšena dva mladića albanske nacionalnosti - Ljabinot Gaši i Albert Krasnići, koji je osuđen najpre na šest i po godina zatvora, a potom na još tri. Iako je osuđen na devet i po godina zatvora Krasnići je odležao samo četiri.

- I da je doživotno osuđen, ja od toga nemam ništa. Ništa to nije. Izgubiti dete… a oni i dalje žive. Za mene nema suđenja, bolje da ih nisu ni osudili. Nisam zadovoljna i nikada neću biti zadovoljna - neutešna je majka.

