KRIMI-PORODICA IZ NOVOG SADA! 2 Vilotijevića izrešetana, jedan preživeo metak i ćerka u kriminalu, a OVA PEVAČICA im je rođaka!

Viši sud u Novom Sadu osudio je Jelenu Vilotijević Lalušić, ćerku Kićuna Vilotijevića, koji je likvidran pre 24 godine u Novom Sadu, na tri godine zatvora zbog trgovine narkoticima, a njenog supruga Mladena Lalušića, poznatog automobilistu na četiri i po godine.

Kićunova ćerka, njen suprug, kao i Dragan Milošević i Nenad Živković osuđeni su nepravosnažno u ponedeljak u novosadskom sudu na ukupno 15 i po godina zatvora zbog nelegalne proizvodnje i stavljanja u promet nedozvoljene supstance.

osuđena jelena vilotijević foto: Privatna Arhiva

Nije organizovano

- Sud je prilikom donošenja presude uvažio navode branilaca okrivljenih da nije dokazano da je krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga izvršeno od strane organizovane grupe. Takođe, imao je u vidu godine okrivljenih u vreme izvršenja dela, kao i korektno držanje pred sudom.

Od okrivljenih je istom presudom oduzeta opojna droga, oružje, imovinska korist pribavljena krivičnim delom, kao i predmeti krivičnog dela. Istom presudom, okrivljeni supružnici Mladen Lalušić i Jelena Lalušić oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Protiv navedene presude stranke i branioci mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu - saopštio je novosadski Viši sud.

optužen kićunov zet, poznati automobilista mladen lalušić foto: privatna arhiva

Kriminalna grupa, podsetimo, uhapšena je 2018. na Iriškom vencu, a polciija je prilikom pretresa pronašla 16,2 kilograma marihuane, 4,5 kilograma ekstazija i 10 ručnih bombi. Pretresom jednog stana u Novom Sadu pronađena je oprema za uzgajanje marihuane u veštačkim uslovima, lovačka puška i manja količina narkotika.

Otac i brat ubijeni

kićunov sin ubijen 2015. u sačekuši na paliću foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Otac osuđene Jelene, Kićun Vilotijević, podsetimo, ubijen je u maju 1999. u Novom Sadu, a njegova likvidacija se smatra najspektakularnijom mafijaškom likvidacijom u tom gradu. Porodica Vilotijević i u oktobru 2015. godine našla se na stupcima crne hronike, kada je ubijen Jelenin rođeni brat Filip Vilotijević na Paliću. On je usmrćen u sačekuši kada ga je izrešetalo nekoliko napadača iz automobila u pokretu.

Inače, pevačica Dara Bubamara je u rodbinskoj vezi sa porodicom Vilotijević, a 2018. nakon hapšenja njene sestričine Jelene, estradna umetnica je za Kurir rekla da je šokirana njenim hapšenjem.

dara bubamara foto: Kurir televizija

- Ja sad prvi put za to čujem. Jelena mi je sestra od tetke i bila mi je na koncertu u Areni nedavno. Mislim da su to izmišljotine! Ona je divna devojka, ima malu bebu, to mora da je neka greška! Ja trenutno nisam u Srbiji, putujem iz Nemačke u Austriju - napisala je te 2018. u poruci novinaru Kurira Dara Bubamara.

ubijeni kićun vilotijević foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Pucnjava u Beču Izbegao smrt Stefan Vilotijević, Kićunov drugi sin, u decembru 2018. godine teško je povređen u Beču. stefan vilotijević ranjen u beču 2018. foto: Privatna Arhiva - Kobnog dana Stefan je bio u društvu Vladimira Roganovića, visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana, i napadači su otvorili vatru na njih kada su oni izašli iz restorana. Roganović je od zadobijenih povreda preminuo, dok je Vilotijević u rafalnoj paljbi bio teško povređen - podseća sagovornik.

