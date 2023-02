"BRAT SE BUDI U SUZAMA I PITA GDE JE TATA" Porodica čoveka, kog je sa Andrejem (12) pokosio bahati vozač ne miri se s nepravdom

Porodice dveju žrtava nasilničke vožnje u niškom bulevaru Medijana u očaju govore o tragediji koja ih je zadesila i nepravdi koja njihov bol čini još većom.

“Moj mali brat koji ima osam godina se i dan danas budi u sred noći plačući i pita gde je tata. Neprestano čeka kad će tata da se vrati, a na njegovom licu gotovo nikad nema iskrenog osmeha. Hvala još jednom državi koja nas je izneverila u svakom mogućem pogledu”.

Ovim rečima Antonio Ilić, sin Nišlije Dejana Ilića (49) koji je sa dečakom Andrejem Prenkljušajem (12) pre dve godine nastradao na Bulevaru Medijana kada ih je „audijem“ pokosio Nemanja Stamenković (21) iz Beograda, komentariše vest da bahati vozač služi kaznu u maloletničkom zatvoru, iako je punoletan.

- Očigledno je država još jednom pokazala svoju nemoć pred pojedincima koji su iznad zakona, jer su bahati moćnici. I time još jednim potezom opravdala nepoverenje naroda prema državi, pravosudnom sistemu i zakonima. Ja nisam iz pravne struke, ali postavljam pitanje kako neko ko je navršio 21 godinu i punoletan je može da bude u zatvoru za maloletnike?, kaže Antonio Ilić za Blic.

On podseća da su građani Niša nakon ovog tragičnog događaja iskazali svoje nezadovoljstvo aktuelnim zakonskim rešenjima kojima je regulisano sankcionisanje teških saobraćajnih nesreća.

- Stanovnici celog Niša su tada svojim protestom iskazali nezadovoljstvo postojećim zakonima i na žalost sve češće se susrećemo sa bahatim vozačima i njihovim ubistvima koja se ne tretiraju adekvatno. Naša država umesto da od ovog slučaja za dvostruko ubistvo malog dečaka i oca troje dece napravi primer oni su poslali suprotnu poruku omogućivši time da se ovakav trend ubistava neometano nastavi sa minimalno smešnim kaznama nanogicom ili zadržavanjem u popravnom domu za maloletnike, ističe Ilić.

Ilić ne krije bol i razočarenje koje su doživeli on i njegova porodica saznanjem da vozač kaznu izdržava u maloletničkom zatvoru.

- Moja porodica je još jednom pretrpela veliku bol kada smo čuli ove informacije shvatili smo da u ovoj državi pravde nema. Moj tata Dejan se spremno borio za ovu državu i u više navrata branio zemlju za omladinu koja dolazi, a zauzvrat je dobio da mu država okrene leđa time što je njegov život obezvređen. Ta ista omladina je bahaćenjem i neadekvatnim vaspitanjem oduzela njemu život. On to nije zaslužio, a nije ni mali Andrej čiji je život tek započeo, kaže Antonio.

"Ubistvo sa predumišljajem"

On ističe da bi ovakve slučajeve trebalo kažnjavati daleko strožijim kvalifikacijama, kao da se radi o “ubistvu sa predumišljajem”.

- I još jednom ja i moja porodica čiji su životi zauvek uništeni smatramo da ovaj slučaj, kao i mnogi nakon njega i pre njega bi trebalo da se tretiraju kao ubistvo sa predumišljajem što i jesu, jer onog trenutka kad si vozio ogromnom brzinom ti si svesno ugrozio sebe i druge. Naravno u našoj zemlji pravda nije jednaka za sve pa tako i u ovom slučaju ne dobijamo kaznu koja je adekvatna za dva oduzeta života i mnog drugih uništenih, dodaje Ilić.

Stamenković je oglašen krivim da je 4. januara 2021. godine oko 20.40 časova na bulevaru Medijana u Nišu sa najmanje najmanje 131 kilometar na čas “audijem” izleteo sa kolovoza i pokosio Ilića i Prenkljušaja koji su išli trotoarom. Dečak je od siline udarca prebačen preko ograde Vodovoda visoke dva metra a od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta, dok je Ilić, poverenik sindikata “Sloga” i otac troje dece, podlegao povredama sat vremena kasnije u Kliničkom centru u Nišu. Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Nišu Stamenković je bio osuđen na sedam godina zatvora zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja ali je Apelacioni sud umanjio kaznu za godinu dana i osudio ga na šest godina zatvora.

UIKS: Mlađe punoletno lice

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) navode da je Stamenković upućen na izdržavanje kazne u KP zavod u Valjevu u skladu sa zakonom i propisima. Rečeno je da se u skladu sa Pravilnikom o upućivanju osuđenih u zavode za izvršenje krivičnih sankcija, u KPZ za maloletnike u Valjevu upućuju lica koja su prvi put osuđena na kaznu zatvora, a u momentu upućivanja nisu starija od 23 godine i kojima je izrečena kazna zatvora do 10 godina. U ovoj upravi napominju da je Stamenković u momentu izvršenja krivičnog dela imao manje od 21 godine što znači da je bio “mlađe punoletno lice”. On je prethodno boravio u pritvorskoj jedinici KP zavoda u Nišu, od 6. januara 2021. godine do 28. januara 2022. godine kada je upućen na izdržavanje zatvorske kazne.

