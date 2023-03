BIO JE GOSPODAR SMRTI U BEOGRADU, UBIO JE BAR 15 LJUDI: Misterija nestanka Voje Amerikanca i dalje traje, evo ko je on bio

Početkom marta pre 25 godina nestao je Vojisav Raičević, poznatiji kao Voja Amerikanac.

Voju Amerikanca su zvali "gospodarom smrti u Beogradu", a do danas se ne zna sa sigurnošću šta se s njim desilo.

Veruje se da niko, pa ni Sretko Kalinić, niti Željko Maksimović Maka, nisu počinili toliko zločina kao Vojislav Raičević. Važio je za surovog ubicu, psihopatu, koji je likvidirao bar 15 ljudi. Za njega se pričalo da je u svim ubistvima imao logistiku u Državnoj bezbednosti, čiji je pripadnik bio od početka devedesetih godina.

Priča o Voji Amerikancu ustvari je priča o početku klana "Amerika".

Smatra se da je Raičević bio glavni egzekutor klana "Amerika" čiji su članovi uglavnom bili Crnogorci obučavani u Americi. Za "Amerikance" se priča da su predstavljali Miloševićev eskadron smrti i da su imali spisak po kome su ubijali za službu.

Danas se prepričava da je posle ubistva Radeta Ćaldovića - Ćente unezveren upao u jednu od tada najpopularnijih prestoničkih diskoteka. Seo je za šank i naručio piće.

"Najviše volim kada se ispruže ovi sa službenom", rekao je Voja šankeru koji nije znao "ko je ubijen a da je imao službeni legitimaciju Državne bezbednosti Srbije".

Kasnije je i šankeru postalo jasno šta je Voja rekao. Kao udarna vest tog 15. februara 1997. godine emitovano je da je u Francuskoj ulici ubijen Ćenta (1950). Sa nekadašnjim nerazdvojnim prijateljem Ljubomira Magaša - Ljube Zemunca ubijena je Maja Pavić (1973), novinarka i kuma Svetlane Ražnatović. Ispostavilo se da se njihov ubica popeo na haubu vozila i kroz šoferšajbnu u njih sasuo ceo okvir iz automata. Zvanično, ovo ubistvo nikada nije rasvetljeno.

Navodno, Ćaldovića je glave koštalo to što je Voja Amerikanac "odradio" čoveka čiju je glavu Ćenta ucenio na 80.000 maraka. Voja je otišao kod Ćaldovića ali ga je ovaj oterao rečima: "Ti si nekoga ubio? Ne zasmejavaj me, pogledaj se"! To mu je poniženi Raičević navodno vratio rafalima.

Policijska operativna saznanja govore da je Raičević organizator, ali i počinilac još mnogih ubistava u Beogradu. Pored likvidacije policijskog inspektora Dragana Radišića 1996. godine, na navodnom spisku je i major Arkanovih "tigrova" Zoran Stevanović, zvani Kiri, ubijen iste godine. A 20. januara naredne godine, u holu Glavne železničke staniceu Beograd, navodno je ubio i Baranina Jugoslava Juga Vučinića.

Na njegovoj listi su i vođa "voždovačkog klana" Goran Vuković - Majmun, Mališa Milovanović...

Kada je nestao, iza Voje Amerikanca je ostao zapaljen džip i misterija. Govorilo se da je njegovo telo jedno od tri zabetonirana i bačena u Dunav kod Golupca. Zatim da su ga osvetnici mučili, isekli i njegove delove tela razbacali po Beogradu. Za njegov nestanak se pričalo i da je ono osveta italijanske mafije iz SAD. Činjenica je, ipak, da policija ništa nije otkrila, a tri godine posle nestanka proglašen je mrtvim.

