"MOGUĆE DA SU RASTA I BAKA PRASE PLAĆALI REKET MAFIJI" Novinari: Njihova veza je neraskidiva, dovoljan SAMO JEDAN POGREŠAN KORAK

Veljko Belivuk, vođa kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i silovanje, među prvima je reperu Stefanu Đuriću Rasti čestitao izlazak iz pritvora 27. januara 2021, kako Kurir saznaje. Ovim povodom gostovali su u Pulsu Srbije Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs i Ljiljana Stanišić, novinar rubrike Stars u Kuriru.

Kakve veze su imali Đurić i Belivuk, prokomentarisala je Ljiljana Stanišić.

- Kada je Stefan Đurić Rasta gostovao kod mene u Sceniranju, nedelju dana nakon što je izašao iz zatvora, otkrio je detalje o poznanstvu sa Veljkom Belivukom. Njega je on interesovao kao čovek i prijatelj i spajala ih je ljubav prema istom klubu - rekla je Stanišić koja je u nastavku otkrila da Belivukova čestitka reperu, nakon njegovog izlaska, nije slučajna.

- Kada je veza između mafije i estrade u pitanju ima mnogo toga. To je začaran krug iz kog nema izlaska. Tu su određeni poslovi, veze i njihovi raščišćeni i neraščišćeni odnosi. Ta njihova relacija poznata je pripadnicima MUP što samo znači da je reper i te kako oprezan - kazala je Stanišić.

Radulović se priključio razgovoru i takođe dao uvid u vezu estrade i mafije.

- Mafija i estrada žive noću. Te veze su isprepletene, neraskidive i nesalomive. Znamo od početka devedesetih i te tranzicije, kao i kada su velike pare ušle u igru, pevačice i starlete su bile na meti poznatih beogradskih kriminalaca i mnogi su bili u vezi, a neke devojke su morale da beže u inostranstvo, jer su bile na meti beogradskih kriminalaca - uveo je u priču Radulović.

Stanišić je ove veze između kriminalaca i starleta nazvala egzibicionizmom.

- Njima prija ta vrsta odnosa sa žestokim momcima, jer mafijaši važe za nekog ko vlada, ko je moćan, kao što je rekao Mladen, žive noću. Oni su dominantni po diskotekama i svadbama. Oni su u centru pažnje, a to tim ženama prija. Njima se diže cena, one su traženije i to je ono što one vole. Pričala sam sa ženama iz tog sveta i sve one imaju jednu te istu reč, a to je moć. U njih se lako zaljube. Dopada im se taj stil života i kako oni razgovaraju. A prema njima su fini, blagi i dobri, i pored toga je prisutna finansijska dobit. Nijedna od njih nije otišla daleko u budućnost da pomisli da taj čovek može da nastrada i da njena deca mogu da ostanu bez oca - rekla je.

Radulović je uporedio Rastino hapšenje sa situacijom Bake Praseta.

- Sigurno je postojao neki dogovor, ali bilo je po medijima da je Baka Prase ušao sa njima u priču. Bio je na rođendanu kada su oni saznali da on zarađuje basnoslovan novac 50-100.000 evra mesečno, ljudi koji zarađuju velike pare dolaze pod lupu tih mafijaških organizacija, i u tom slučaju on njima plaća takozvanu zaštitu, a u stvari je to klasičan reket. Nisam siguran, ali mislim da je taj slučaj bio i kod Raste. Zanimljivo je da je tada Rasta bio uhapšen, a još uvek nisu smeli da hapse pripadnike mafijaških grupa, pa su se kola slomila na reperu Rasti. Ali očigledno je da je čovek pao zbog narkotika, a mafijaši, još uvek, nisu bili pod udarom države - rekao je Radulović.

Kako je Rasta gostovao u emisiji "Sceniranje", Stanišić se priseća kako reper Rasta ni u jednom momentu nije umanjio važnost Veljka Belivuka u svom životu.

- Sa jedne strane postoji određeni strah. Zašto bi rizikovao? Rasta ima porodicu, bavi se muzikom, mislim da on vodi računa da ne napravi ni kiks ni pogrešan korak, koji bi mogao da ga košta karijere i života. Postavila sam mu sva škakljiva pitanja, i ono o čemu se spekulisalo javno. Odgovorio je vešto, demagoški, ali postojala je određena doza straha da o tome ne govori u medijima - rekla je i izdvojila situaciju bosanske starlete, koja je poginula pod misterioznim i nerazjašnjenim okolnostima - kao primer posledice ukoliko se neko zameri mafiji.

- Bila je tu jedna bosanska starleta koja je poginula pod nerazjašnjenim okolnostima, spekulisalo se da je ona znala neke tajne tih žestokih momaka i da je to koštalo života. One imaju dozu straha. Upozorene su šta može da im se dogodi ako naprave neki kiks - dodala je, rekavši da je tim ženama najlakše manipulisati.

Radulović je dopunio sagovornicu nazvavši žene mafijaša lojalnim.

- Lojalnost preovladava u toj priči, i izdaja se završava kobno, ali jedna stvar je tragičnija za naše društvo. Starlete koje su išle da se žale nailazile su na zid u policiji i to je najveća tragedija da čovek koji je ugrožen, ako je grupa toliko moćna, niko prstom neće mrdnuti. U Beogradu je nestalo i pobijeno 20 ljudi da policija nije mrdnula, niti su pipnuli mafijašku grupu. Starlete nemaju kome da se obrate, jer snaga mafije prevazilazi snagu državnih organa - kazao je Radulović, koji se nada da se to više neće ponavljati u Srbiji.

