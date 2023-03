ŠKALJARCI PLANIRALI DA UBIJU KATNIĆA I ČAĐENOVIĆA: Odloženo suđenje Zvicerovim atentatorima, a EVO šta je stiglo iz Ukrajine

U Višem sudu u Pogorici danas je odložen početak suđenja optuženim "škaljarcima" Stefanu Đukiću, Emilu Tuzoviću i njihovoj kriminalnog grupi zbog sumnje da su planirali likvidaciju bivših specijalnih tužioca Milivoja Katnića i Saše Čađenovića.

Inače, da podsetimo, Đukić i Tuzović su uhapšeni u maju 2020. godine u Kijevu zbog sumnje da su sa srpskim državljanima Petrom Jovanovićem i Milanom Brankovićem pokušali da ubiju vođu "kavčana" odbeglog Radoja Zvicera ispred elitne zgrade u kojoj je živeo s porodicom. Zvicer je tada primio pet metaka, ali je uspeo da se oporavio, a nakon rafalne paljbe "škaljarci" su pali i od tada se nalaze iza rešetaka u Ukrajini.

emil tuzović i stefan đukić nakon hapšenja u ukrajini foto: Printscreen

Na suđenju koje je bilo zakazano za danas sudija Zoran Radović, kako navodi Dan, naredio je da se odredi sudsko veštačenje jednog od optuženih koji se nalazi u kotorskoj bolnici "Dobrota".

- Razlog odlaganja je dopis Specijalne bolnice "Dobrota" u kojem se navodi da je jedan od optuženih (čije ime portal Dan zbog etičkog kodeksa neće navesti, jer je u pitanju zdravstvena dijagnoza) smešten iz zatvorskog pritvora na sudsko odeljenje zbog psihičkog stanja, zbog čeka nije u stanju da prati sudski postupak - piše Dan.

saša čađenović uhapšen zbog sumnje da je pomagao kavčanima foto: EPA Boris Pejović, Ilustracija, Mondo.me

Takođe, sudija je saopštio da je Specijalno državno tužilaštvo dostavilo sudu spise koje je dobilo od Generalnog suda Ukrajine, a vezane za optuženog Stefana Đukića i Emila Tuzovića, koji se nalaze u ukrajinskom zatvoru.

- Sudija je naredio prevođenje te dokumentacije - piše Dan.

Podsećamo, Viši sud potvrdio je optužnicu protiv okrivljenih koji su planirali likvidaciju sada bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i takođe, bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića, koji se trenutno nalazi u spuškom zatvoru zbog sumnje da je od 2020. godine bio član "kavačkog klana" i da je četiri puta zloupotrebio službeni položaj. Prema optužnici, meta napada je trebala da bude i sudija podgoričkog Višeg suda Biljana Uskoković.

milivoje katnić bivši specijalni tužilac foto: YouTube prtscr / PR Centar

Prema navodima SDT-a, optužnica je podignuta protiv grupe koju su navodno formirali Baranin Stefan Đukić i Podgoričanin Emil Tuzović s ciljem likvidacije više osoba. Osim Tuzovića i Đukića, optuženi su i Zoran Perović, Dušan Dudić, Milan Brajović, Nino Korać, Stefan Mićić, Aleksandar Raičević, Dušan Boljević, Albin R. Salić, Branko D. Pejanović, Haris Tuzović, Goran Milašinović i Bojan G. Lopičić.

- Cilj ove kriminalne organizacije je bio da za potrebe neidentifikovanih lica i za potrebe same kriminalne organizacije vrše likvidacije to jeste ubistva i teška ubistva na teritoriji Crne Gore na štetu policijskih službenika, specijalnog tužioca S. Č i glavnog specijalnog tužioca M. K, ali i drugih lica, te da tako deluju da se pripadnici te kriminalne organizacije, oslobode bilo koje krivične odgovornosti pred sudovima Crne Gore kroz nezakoniti uticaj na izvršnu vlast, a kroz prethodnu smjenu tužilaca koji ih optužuju i gone za krivična djela - navedeno je ranije iz tužilaštva, a prenosi Dan.

(Kurir.rs - Dan)