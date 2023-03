OČAJNI OTAC OVAKO POKUŠAO DA SPASE SVOJA 4 DETETA, ALI NIJE USPEO: Beba, blizanci i dečak ugušili se u snu, užas kakav se ne pamti

Šestomesečna beba, blizanci stari tri godine i petogodišnji dečak, nastradali su juče u požaru u svom porodičnom stanu u Novom Pazaru, dok se lekari bore za život njihovog oca, poreklom iz Egipta, koji je živ goreo pokušavajući da spase svoje četvoro dece iz plamena! Povrede je zadobila i majka mališana, ali ona nije životno ugrožena.

Vatra je buknula oko sedam sati ujutru u stanu šestočlane porodice na prvom spratu zgrade u naselju Jalija, a sumnja se da ga je najverovatnije izazavala grejalica.

Razbuktala faza

- Sumnja se da je do požara došlo jer se veš navodno sušio na grejalici koji je bila u blizini dece. Detaljna istraga će utvrditi uzrok požara, a sumnja se da su se deca ugušila dimom, jer su u trenutku izbijanja požara spavala, posle čega je njihova tela zahvatio i plamen - kaže izvor iz istrage i dodaje:

- Požar se brzo rasplamsao, a grejno telo se potpuno istopilo od vrućine. Kad su roditelji osetili dim i videli veliki plamen u sobi u kojoj im spavaju deca, pokušali su da ih spasu.

Kako navodi naš izvor, požar se dogodio u sekundi i nažalost roditelji nisu uspeli da pomognu mališanima.

- Otac je pokušavao da prvo iz unutrašnjosti stana uđe u dečiju sobu, ali je vatra bila velika, pa je potom pokušao da preko trase otvori vrata od dečije sobe, ali su se vrata zaglavila. Dok je pokušavao da dođe do svoje četvoro male dece, plamen ga je zahvatio i on je počeo živ da gori - kaže izvor i dodaje da su očevici ispričali da su videli na terasi čoveka u plamenu kako jauče od bolova.

- Na kraju, on je skočio sa terase. Utom su prolaznici videli da iz stana kulja crni dim i odmah su pokušali da gase požar, a pozvali su i vatrogasce - navodi naš izvor.

Kako se navodi u saopštenju MUP, vatrogasci su zatekli požar u razbuktaloj fazi, a prilikom ulaska u prostorije koje su bile zahvaćene požarom zatečena su četiri maloletna lica koja su najverovatnije stradala od gušenja ugljen-monoksidom, dok su otac i majka povređeni u susednoj prostoriji.

Pokušana reanimacija

Dr Šefćet Hajrović iz Opšte bolnice u Novom Pazaru rekao je za Kurir da su deca dovezena kolima Hitne pomoći.

- Troje dece došlo je u ugljenisanom stanju, dok je četvrto dete dovezeno sa opekotinama lica i šaka, ali bez svesti. Pokušana je reanimacija, ali nažalost, nije moglo ništa da se uradi - rekao je dr Hajrović i dodao da su tela dece potom prevezana na obdukciju.

- Nekoliko minuta nakon što je Hitna dovezla decu, dolaze i njihovi roditelji. Otac ima preko 50 odsto opekotina na telu, a imao je i problema sa disajnim putevima. Intubiran je i posle stabilizacije hitno je transportovan za Beograd. Majka dece imala je lakše opekotine na čelu i rukama, i ona je ostala na posmatranju na Odeljenju hirurgije u novopazarskoj bolnici - dodao je dr Hajrović.

Rođaci povređene majke, koja je u požaru ostala bez svoje četvoro dece, kažu da je ovo nezapamćena tragedija za njihovu porodicu.

Grejali se na struju

- Četvoro male dece je živelo tu, znate i sami kako to ide, stvari se ostavljaju da se suše i verovatno se neka stvar zapalila i tako je došlo do požara - kaže rođak povređene žene, inače, vlasnik stana, koji dodaje da se porodica grejala na termo-peć i grejalicu.

- Sestra mi je udata za Egipćanina, ona je domaćica i brinula je o dečici, dok je zet radio. Sudbina je izgleda htela da im odnese živote njihove dece, a i njihovi životi su dovedeni u pitanje - rekao je rođak.

- Kad je razbio prozor, crn dim je pokuljao, ali je on ne oklevajući ušao. Čak se i neka eksplozija začula, da smo se svi zabrinuli da li je uopšte ostao živ. On je onda počeo da iznosi jedno po jedno dete kroz prozor i da ih predaje svom kolegi koji je čekao napolju. Hitna pomoć ih je odmah odvezla. Oni su se potom vratili po roditelje - pričaju očevici i dodaju da oni u tim prvim momentima nisu znali da su deca mrtva.

- Čuli smo da je stan kupio ujak povređene žene. Ona je iz Novog Pazara, muž joj je Egipćanin, uglavnom su komunicirali na engleskom jeziku. Ona je bila najbolji student na medicini u svojoj klasi, ali nije još uvek završila za doktora, mislim da je to ostavila po strani zbog dece. Ova tragedija je zaista nezapamćena i molimo se da oni prežive, a kako će da žive s tim da su izgubili decu, zaista ne znam - kaže komšinica:

Prokleta sudbina

Planirali preseljenje

Naši sagovornici kažu i da je porodica planirala da proda taj stan i odseli se.

- Povređena je jednom prilikom komšiji rekla da bi želela da proda stan, a on joj je rekao kada to bude želela da učini, da mu se obrati jer bi ga on kupio. Eto, možda je sudbina tako htela, da su se možda preselili, deca bi možda bila živa. Prokleta sudbina - kaže komšinica, dok druga dodaje:

- Ne znam čime su se bavili, ali znam da su po ceo dan bili u kući, a nastardala deca nisu išla u vrtić, nego su ih roditelji čuvali. Dvoje dece su blizanci, jedno je beba, a najstarije ima pet godina.