TELO JE BILO SA VELIKOM KRVAVOM RANOM NA GRUDIMA Komšije otkrile detalje KUMOVSKOG ZLOČINA u Nišu: "Živeli su u svom svetu" FOTO

"Vidim neka svetla, čujem galamu, izađem napolju a ono - devet policijskih automobila! Što civilnih, što službenih. M.M. je sedeo na stepenicama i ćutao, čuo sam nekog kako mu glasno govori: "Kaži nam, šta nas zamajavaš". Bili smo svi u šoku. Oni su tu živeli u poslednjih godinu dve dana, ali nešto ovako nismo očekivali".

Ovim rečima jedan komšija iz Ulice Nikole Kopernika opisao je hapšenje G.M. i njegovog sina M.M., koji se sumnjiče da su usmrtili kuma A.D., sa kojim su živeli zajedno u iznajmljenom stanu u suterenu kuće.

Policijskoj akciji je prethodio poziv Hitnoj pomoći zbog navodnog samopovređivanja A.D., ali kada su lekari došli na adresu, u kući su zatekli horor – beživotno telo sa velikom krvavom ranom na grudima.

Hitrom i efikasnom akcijom niške kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva, pronađen je nož kojim je, kako se sumnja, A.D. uboden u srce, dok su lisice na ruke stavljene G.M. i njegovom sinu M.M.

- G.M. i A.D. su živeli već duže vreme zajedno. A.D. je bio kum G.M. na njegovoj svadbi i otada traje njihovo prijateljstvo. Kada ih je život obojicu „propustio kroz šake“, ostali su sami, upućeni jedan na drugoga. Bez stanova i imovine, bez ušteđevine i stalnog posla, gledali su kako da prežive pa su našli da im je najbolje da žive zajedno i pomažu se. I pre nego što su došli u suteren ove kuće koji su plaćali 100 evra, stanovali su zajedno, počinje priču jedan njihov poznanik.

1 / 5 Foto: M.S.

G.M. je bio blag i pristojan čovek, i niko ko ga dobro poznaje, ne može da poveruje da je on mogao da naudi kumu A.D. I za njegovog sina M.M., svi u komšiliku imaju samo reči hvale, uz napomenu da je i on imao težak život i da se navodno borio sa bolestima zavisnosti, zbog kojih je i bio na odgovarajućoj terapiji.

- Spolja gledano, nije niko mogao da nasluti ovako nešto. Pred komšijama G.M. i njegov kum su delovali skladno. M.M. je tu viđan u poslednjih godinu dana. Izgleda da je u tom periodu i dolazilo do svađa, koje su ostajale među zidovima malog suterena koji ima dve sobe. U jednoj, u istom krevetu, spavali su otac i sin, a u drugoj sobi kum A.D. On je bio dosta gojazan pa niko nije mogao da poveruje da ima 46 godina jer je u najmanju ruku ličio na vršnjaka M.M. Kum je izlazio povremeno sa nekim kolicima, pričalo se da obilazi kontejnere. G.M. je nekada prodavao kasete na buvljaku, ali godinama više tamo ne radi. Verovatno su živeli od socijale - priča poznanik.

U komšiluku kažu da se otac, sin i njihov kum nisu družili sa komšijama i da su bili „svet za sebe“.

-Mladića M.M., sina G.M. nismo viđali od početka. Tek ponekad, i to u poslednjih godinu dana. Ali i on je bio ljubazan. Uvek se svima javljao. M.M. je bio operisan zbog srca, pio je lekove. Sve ovo što se desilo, na njega će sigurno ostaviti zdravstvene posledice. Nekako se nadamo ipak da on nema veze sa tim - pričaju komšije.

Kurir.rs/Blic