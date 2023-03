"BEBA JE LEŽALA KRVAVE GLAVE I GUŠILA SE" Potresna ispovest strica UBIJENE devojčice (2) iz Zaječara: Zatekla je tetka, ali KASNO

Brutalno ubistvo bebe koja je imala samo 2 godine kada ju je pre dve nedelje, kako se sumnja, očuh M.N. (26) udarao po glavi i telu dok nije prokrvarila i pala u nesvest, a njena majka J.T. (24) sve posmatrala u iznajmljenoj kući u Zaječaru, rasplakao je i zavio u crno celu Srbiju. Saslušanja svedoka u ovom stravičnom slučaju počinju ove nedelje u tužilaštvu u Zaječaru, a izjave će dati otac Nemanja, tašta Mirjana, Jelenina sestra Tamara i brat Stefan.

Tim povodom, stric ubijene devojčice je kroz suze u teškoj ispovesti rekao da se porodica nada da će sve biti uskoro gotovo i da će zločinci biti osuđeni na maksimalne kazne.

"Nije trebalo ovako da bude... Nije dete trebalo da ode nedužno.. Moj bratanac, otac deteta nije više isti čovek. Promenio se, plače noću, žao mu je što nije uspeo da uzme i bebu i J.T., kao što je uspeo da uzme starije dvoje. Svaki dan idemo na groblje, sedimo i plačemo... Šta da radimo", kaže on i kroz plač moli da se istina istera do kraja.

foto: Printscreen Facebook

"J.T. nikad nije bila uz decu. Stalno je imala druge muškarce, moj Nemanja je to znao i jednom joj je oprostio, zbog dece... Ona je posle opet otišla s drugim, ostavljala decu same, mi smo se brinuli o njima. Uzela nam je dete, nama je nisu dodelili, jer je, kako su nam rekli još mala i treba da bude sa majkom. Odnela je sa tim M.N.. Mi nismo znali šta se tamo dešava... Nismo išli u kuću kod njih. Išla je Jelenina rođena sestra. Ona je i našla dete kako leži, bila je sva modra, krvava, razbijene glavice, gušila se... Oni su bili unutra, gledali u bebu takvu, njena sestra je zgrabila dete i potrčala sa njom u bolnicu. Tada je J.T. potrčala za njom, uzela joj bebu i odnela u bolnicu. Njena sestra je kod njih došla sa svojim detetom u posetu, kada je videla bebu, podigla je i pojurila, svoje dete je ostavila tu koliko je bila van sebe od svega. Pokušala je da je spasi, ali kasno... Da nije potrčala, verovatno malenu niko ne bi odneo u bolnicu", plače stric i pita se kakva je to majka koja je to mogla da dopusti.

"Ja ne znam šta je to. Ona još štiti tog čoveka i dalje, a dete joj ubio. Majka J.T. je bila ovde kod nas, napala N. još da se svađa sa njim kako je on ovakavi onakav, a njena ćerka pustila dete da mu ubiju. M.N. je starijeg sina udarao, ali nismo mogli da zamislimo da ovo može da se desi. Jednom je J.T. došla ovde s bebom koja je bila u modricama, pitao sam je od čega joj je to, kaže, pada, udara se, mala je... Da sam tada samo znao... Još je J.T. išla i pričala da je moj N. bio nasilan i to kada je uhvatio u drugoj prevari, ocrnila ga ni krivog ni dužnog. Svi su to pisali, a to nije tačno! Svi ovde znaju, celo selo kakva je... Svi mogu da kažu.", jada se stric.

foto: S.B.

Navodi da je posle ubistva svoje unuke išao kod komšija koji žive pored kuće u kojoj se dogodio zločin i da su mu rekli da su ih viđali da se svađaju, pa posle ljube i mire.

"Niko nije hteo da se meša. Videli su i čuli i svađe i plakanje, čuli su i dete kako plače, ali niko ništa... Rekli su mi, oni su tako stalno, pa ih posle vidimo idu grle se i ljube... Strašno... Posle mi jedan bivši policajac, komšija njihov kaže da mu je Miloš oteo psa i mučio, ali da je uspeo da ga nađe i spasi", priča stric i za kraj opet ponavlja da želi samo da se istina sazna.

Kurir.rs/Telegraf