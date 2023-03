PIROĆANAC UPUCAO SANJU DOK SE VRAĆALA SA LITURGIJE: Isplanirao ubistvo, od ranog jutra je čekao u gradu? Zločin ZGROZIO Srbiju

Miroslav M. (55) juče je u centru Pirota nasred ulice pištoljem ubio bivšu ljubavnicu Sanju M. (47), a onda je mirno otišao u policiju i predao se.

U trenutku stravičnog zločina nesrećna Sanja se vraćala iz crkve, sa liturgije, i zastala je pored prodavnice voća, kad joj je Miroslav prišao i pucao joj u glavu. Da sve bude još strašnije, Sanja je mesecima pre zločina više puta prijavila Miroslava policiji jer ju je proganjao, zbog čega je imao zabranu prilaska!

Nije joj bilo pomoći

Kako se saznaje od izvora iz istrage, zločin se dogodio nešto pre deset sati ujutro na Trgu oslobodilaca u Pirotu.

- Sanja se vraćala kući iz crkve i usput je svratila do piljare. Miroslav joj je prišao ispred lokala i pucao joj pištoljem u glavu sa četiri-pet metara razdaljine. Nesrećna žena je pala, a Miroslav je peške otišao do obližnje policijske stanice - objašnjava izvor.

foto: Facebook

Prema rečima sagovornika, Miroslav je na ulazu u policijsku stanicu, na prijavnici, predao pištolj kojim je ubio bivšu ljubavnicu i mirno rekao šokiranim policajcima šta je uradio.

- U međuvremenu radnica iz piljare i prolaznici su pozvali policiju i Hitnu pomoć, koja je brzo prevezla Sanju u bolnicu, ali nije joj bilo pomoći. Obavljen je uviđaj, a Miroslavu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden u tužilaštvo radi saslušanja - rekao je izvor.

Ubica držao menjačnicu

Miroslav M. je vlasnik menjačnice u Pirotu, zbog čega je u gradu poznat po nadimku Miki Dinars. Oženjen je i u tom braku je dobio dva sina, ali jedan od njih preminuo je 2021. od teške bolesti, u 21. godini. U policiji kažu da Miroslav odranije ima krivični dosije, ali nije precizirano za koja krivična dela, kao ni da li je osuđivan.

Sanja je, prema rečima njene poznanice, pre dve ili tri godine započela ljubavnu vezu s Miroslavom, i to ubrzo nakon što se razvela.

foto: Facebook

- Ta veza je kratko trajala jer je Sanja brzo shvatila da je Miroslav posesivan i bolesno ljubomoran. Pričalo se da ju je čak i tukao, ali ona nikada o tome nije pričala, samo ona zna šta je s njim proživljavala. Kada ga je ostavila, on je nastavio da je proganja, nije joj dao mira - priča poznanica ubijene žene.

Nije poštovao zabranu

Ona dodaje da je Miroslav svuda pratio Sanju, koja je zatražila pomoć policije.

- Više puta ga je prijavila za proganjanje i zlostavljanje, ali bi on samo platio kaznu i nastavljao je po starom. Na kraju je dobio i zabranu prilaska, ali on ni to nije poštovao. Na kraju ju je ubio... - rekla je ova žena.

Sanja je, inače, imala dvoje odrasle dece - sina i ćerku, a bila je vlasnica prodavnice obuće u Pirotu.

Kurir.rs/Informer