SANJA VAPILA ZA POMOĆ, NISU JE ZAŠTITILI! Miroslav joj pretio i proganjao, ni dan nije bio u pritvoru, na kraju joj PUCAO U GLAVU

Sanja M. (47) dva puta za godinu dana prijavljivala Miroslava M. (55), tužilaštvo oba puta predlagalo pritvor za osumnjičenog, ali sud to nije odobrio

Sanja M. (47), koju je u nedelju u Pirotu ubio bivši partner, osumnjičeni Miroslav M. (55), godinu dana je vodila pravnu bitku protiv Miroslava, kog je dva puta prijavljivala za krivično delo proganjanje!

Prva njena prijava završila se tako što je Osnovni sud u Pirotu Miroslava kaznio samo novčanom kaznom, a druga prijava nije ni dobila sudski epilog, jer Sanja nije dočekala prvo ročište zakazano za 17. mart. Iako je tužilaštvo nakon obe Sanjine prijave tražilo da se osumnjičenom odredi pritvor, sudija za prethodni postupak je u oba slučaja odbio da ga smesti iza rešetaka!

ubijena žena foto: Facebook

Zločin se, podsetimo, dogodio u nedelju ujutru kada je Sanja kupovala voće na Trgu Oslobodioca Pirota. Osumnjičeni, koji je imao zabranu prilaska Sanji, prekršio je ovu meri i ispalio joj metak u glavu. Nakon zločina je otišao u poiliciju u priznao šta je uradio.

Kako Kurir saznaje, ubijena žena je pre više od godinu dana raskinula vezu sa Miroslavom M., a 23. februara 2022. ga je prvi put prijavila. Kako nam je rečeno iz Osnovnog suda u Pirotu, tužilaštvo je tada predložilo da se Miroslavu M. odredi pritvor, ali je sudija za prethodni postupak to odbio, a osumnjičenom su izrečene mere zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa žrtvom. Ova mera trajala je do pravosnažnosti presude, odnosno do 20. jula 2022. kada je Miroslav M. na osnovu sporazuma o priznanju krivice osuđen na novčanu kaznu od 100.000 dinara zbog krivičnog dela proganjanja.

osumnjičeni miroslav m. foto: Facebook

- U periodu dok je čekao presudu, žrtva 14. juna 2022. podnosi novu prijavu za isto krivično delo protiv osumnjičenog. Sudija za predhodni postupak je istog dana doneo rešenje kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora. Istim rešenjem osumnjičenom je određena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom i svedocima, koja će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude - piše u saopštenju Osnovnog suda, u kom se dodaje i da su prema osumnjičenom tada određene i mere povremenog javljanja PU Pirot.

- Napred navedene mere su redovno produžavane i još uvek su na snazi. Osnovni sud u Pirotu nema informacije da li je osumnjičeni prekršio mere, obzirom da od strane PU Pirot nije bilo obaveštenja o eventualnom kršenju mera, kako bi ovaj sud preduzeo radnje iz svoje nadležnosti, odnosno kako bi izrečene mere bile zamenjene pritvorom - naveli su iz suda i naglasili da je sud preduzimao sve mere i radnje iz svoje nadležnosti.

ubio je nasred ulice u pirotu foto: Youtube Printscreen/Pirot puls online

- Ali, i pored svega tragični događaj nije mogao da se spreči. Osnovni sud u Pirotu izražava najdublje saučešće porodici nastradale i poručujemo građanima da treba da imaju poverenje u državne organe, a pre svega u institucije pravosuđa i da treba da prijave svaki vid nasilja. Osnovni sud u Pirotu je do sada uvek blagovremeno i hitno postupao po prijavama nadležnih institucija u predmetima sa elementima nasilja i pružao adekvatnu zaštitu žrtvama - piše u saopštenju.

Reč stručnjaka Sud je omanuo, njoj je bio ugrožen život Advokat Nebojša Milosavljević kaže da je u ovom slučaju napravljeno nekoliko grešaka i da je sud taj koji je omanuo u svojim procenama, s obzirom na to da je žena vapila za pomoić i verovala da institucije mogu da je zaštite. - Sud je prvo trebalo da uzme u obzir to da je u pitanju povratnik, pa da ga srazmerno tome i kazni, kada je isto krivično delo ponovio. Zanemarili su i to da osumnjičenog nasilnika pošalju na psihološko i psihijatrisko veštačenje kada je toliko proganjao žrtvu - kaže Milosavljević: advokat milosavljević foto: Kurir - Žena se obratila svim institucijama, jer im je verovala, a sud je tako olako shvatio da je njoj ugrožen život i sada bi neko trebao da odgovara zbog zločina na koji je nesrećna žena sve vreme aludirala. Ona je glavom platila to što je prijavila nekoga ko je maltretira i proganja.

Ogorčene Zašto zakon ne daje rezultate? Četiri ženske organizacije u Pirotu osudile su ubistvo sugrađanke. One kažu da je u prošloj godini bilo 180 prijava za nasilje, što je za Pirot velika brojka, ali da je ta cifra u odnosu na 2021. značajno porasla. One kažu i "da je nezamislivo da neko, ko ima zabranu prilaska, a što je Miroslav imao prema Sanji, slobodno šeta gradom s pištoljem". - Ogorčene smo. Kampanjama koje sprovodimo ukazivale smo na neophodnost bolje zaštite žrtava i adekvatno sankcionisanje nasilnika. Apelujemo na državu i lokalne institucije da analizira razloge zbog kojih Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ne dovodi do željenih efekata - rekla nam je Jelena Marinković iz Udruženja žena "Lav".

(Kurir.rs - B. Travica)