TREŠTEN PIJAN POKOSIO MUŠKARCA I ŽENU U GORNJEM MILANOVCU "Pežo" divljao kao na filmu, ZAKUCAO se i u parkirana vozila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Gornjem Milanovcu, po nalogu nadležnog tužilaštva, podneće krivičnu prijavu protiv četrdesetdvogodišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je sinoć u Gornjem Milanovcu, upravljajući „pežoom“ sa 2,30 promila alkohola u organizmu, prešao u suprotnu traku, oborio ženu (38) i muškarca (48) koji su išli ulicom, a zatim udario u dva parkirana vozila. U ovoj nezgodi, žena je zadobila teške, a muškarac lake telesne povrede i oni su zbrinuti u Opštoj bolnici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs/D.Č.