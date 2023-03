EVO GDE JE NABAVLJEN PIŠTOLJ KOJIM JE UBIJENA ŽENA U PIROTU! Otkriveno kako se osumnjičeni dokopao oružja

Pirotska javnost ne prestaje da tuguje za Sanjom M. (47) koju je nekadašnji partner ubio hicem iz pištolja u nedelju ujutru, dok je birala voće u centru grada. Ne prestaju ni priče građana o tome šta je trebalo uraditi da bi se sprečila neviđena tragedija.

Jedna od takvih pretpostavki je da čovek, kome je zabranjen prilazak nekoj osobi, kao što je to bilo u Miroslavljevom slučaju, ni u kom slučaju nije smeo da poseduje pištolj. Kako nezvanično saznajemo, on uopšte nije imao dozvolu za pištolj kojim je izvršen zločin.

- Malo je ko znao da on ima pištolj kod sebe. Kako se priča po Pirotu, on je zaista podneo zahtev za dozvolu za oružje, ali mu to nije dozvoljeno. Sada se priča da je taj revolver kupio "ispod ruke", od nekog Bugarina koga poznaje - rekao nam je jedan od onih Piroćanaca koji je upoznat sa slučajem.

Podsetimo, Sanja je dva puta za godinu dana prijavila Miroslava M. za proganjanje. Oba puta, njemu nije određen pritvor, već su mu izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa žrtvom.

Miroslavu M. je nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu određen pritvor do mesec dana zbog krivičnog dela teško ubistva, za koje je raprećena maksimalna kazna - doživotna robija.

(Kurir.rs)