NIŠLIJA OPTUŽEN ZA TRI OTMICE U FRANCUSKOJ OSTAJE U PRITVORU Ubio prostitutku, pa se krio u Srbiji, potraga trajala 2 DECENIJE

Nišlija A.M.(47) koji je osumnjičen za učestvovanje u tri otmice u Francuskoj 2002. godine ostaće u pritvoru tokom suđenja, odlučilo je pre par dana veće Višeg suda u Nišu.

Prethodno je odbrana ovog Nišlije tražila da on prati suđenje uz elektronski nadzor, ali je to sud odbio.

Protiv njega je podignuta optužnica da je sa još dvojicom muškaraca pre 21 godinu učestvovao u tri otmice žena, a koje su navodno primoravali na prostituciju.

Na ovo suđenje, niška javnost gleda s određenom dozom čuđenja jer su od tih događaja prošle dve decenije, a i A.M. nije poznat u Nišu kao neko iz kriminogene sredine. On je u jednoj od centralnih niških ulica te dve decenije živeo mirnim porodičnim životom.

- Intenzitet uznemirenja ovim slučajem je još uvek visok pa bi puštanje na slobodu dovelo do negativne reakcije javnosti, rečeno je na sudu povodom traženja da okrivljeni bude u kućnom pritvoru sa nanogicom.

Nišlija se tereti da je pre 20 godina sa dvojicom saučesnika, B.N. koji trenutno izdržava kaznu u Francuskoj i preminulim Z.R. kupio devojke koje su surovo mučili. Kako se navodi u optužnici, jednoj su odsekli deo malog prsta, drugu su nagu vezivali za krevet i udarali je lopatom po glavi, te zabijali eksere pod nokte dok su treću navodno ubili udarcima u glavu.

- Braniću se ćutanjem sve dok se kompletno ne prevedu s francuskog na srpski jezik svi pristigli spisi iz Francuske. Tada ću moći da iznesem svoju odbranu. Ja sam 2008. godine pozvan u Specijalni sud u Beogradu kako bi mi bilo saopšteno da se protiv mene vodi proces u Francuskoj i da će me zvati, ako to bude bilo potrebno. Od tada pa do pre par meseci, niko me nije kontaktirao. Živim porodičnim životom, nisam menjao adresu i ne planiram nigde da bežim za šta sam do sada imao prilike - rekao je A.M. ranije na sudu.

Na sudu je advokatski tim A. M. objasnio da je za dolazak svedoka iz Francuske potrebno najmanje šest meseci te da bi iz tog razloga okrivljeni trebalo da bude kod kuće sa suprugom i dvoje dece s kojima živi.

Ovo suđenje se nastavlja 11. maja ove godine.

Kurir.rs/M.S.