POVRAĆALO IM SE POSLE OVOGA! JEZIVO SVEDOČENJE HRVATINA! Koljači "u hodu" učili KASAPLJENJE, evo šta im je pravilo problem!

Svedok saradnik Bojan Hrvatin, koji danas nastavlja svedočenje pred Specijalnim sudom u postupku protiv klana Veljka Belivuka i ostalih optuženih, na jednom od saslušanja detaljno je opisivao kako su ubijali, raskomadali tela i bacali ih u reku, a otkrio je i da im se tokom tranžiranja jedne žrtve povraćalo.

Naime, kada je govorio o ubistvu Nikole Mitića u Ritopeku, najpre je rekao da ga je zatekao odsečene glave, kao i da se videlo da je tučen i mučen.

- Pošto sam došao po zadatku tu, zatekao sam pokojnog Mitića, koji leži tu na stomaku, odsečene glave, sa lisicama do pola u koritu. Videlo se da je bio tučen i mučen, bio je crno-modar. Slušao sam šta mi govore da radim. U plafonu su bile kuke, kroz njih je išao konopac. Ispod se postavljao najlon, obezbeđivali su se i zidovi. Sa spoljne strane postavljano najlon, postavljamo preko kanapa, sve se postavlja odozgo na kocku. Kada smo to napravili, meni je Miloš Budimir rekao da je moj zadatak da zasecam od ahilove tetive rezove do gluteusa, da Lalić koji je bio sa sekirom lakše seče, a Miloš Budimir je dalje komadao jer je znao koliki delovi treba da budu. Radili smo jedna noga, druga noga, ruke, vadili smo abdomen pa je Miloš Budimir predložio, pošto se ranije kada se zakači želudac oseća nesnosan smrad od kog im se povraća, pa smo pridržavali torzo, zasekli smo sa jedne strane ja, sa druge Lalić, da se rukama odvoji i izvadi. Sve unutrašnje organe stavili smo u jednu kesu, iz koje smo direktno stavili u mašinu

- Posle se radio grudni koš, odvajala su se rebra da ne zaglave mašinu, gde smo mogli nožem da skinemo meso, skidali smo da se lakše sekirom iseku kosti. Onda smo Draganić i ja skinuli najlon, delove koji su padali sa strane skupljali smo rukama i ubacili u korito u koje smo stavljali pripremljene delove za mašinu. Bila su dva puna korita - mirno je govorio Hrvatin i gestikulirao rukama dok je opisivao jezive detalje.

Kako je rekao, potom su skinuli najlone koji su se posle palili.

- Bila je jedna fosna, na kojoj smo komadali ostatke. Kada smo završili, Draganić je uzeo crevo, ispolivao celu prostoriju imao je i onog briska, gurali smo u kanalić koji je na kraju imao odvod sa čeličnom mrežom, za slučaj da je nešto od ostataka ostalo. Onda je sve polivao sonom kiselinom i varikinama i to smo ostavili tako da nagriza - ispričao je Hrvatin navodeći da u to vreme mašina nije stajala u toj prostoriji nego u garaži i da su preko najlona korita sa ostacima iznosili u garažu.

- Mašina je nešto zezala, bio mu je problem da je pokrene. Iskakali su osigurači. Kada je uspeo da je poveže, izneli smo prvo jedno korito i pridržavali dok smo sipali da ne ispadne nešto iz korita, a Miloš Budimir je na izlaz držao plastični džak gde je ulazio samleveni sadržaj. Kada smo samleli dva korita, sve je stalo u šest plastičnih džakova, koja smo onda stavili u pletene džakove, koji su se vezivali da bi mogli da se nose - rekao je Hrvatin i napomenuo da je zaboravio da ispriča da se glava radila poslednja.

Radi se skalp, skinu se uši, Lalić je presekao na pola da bi stala u mašinu - izneo je jezive detalje u sudnici Bojan Hrvatin.

Opisao je da je po završetku mlevenja i mašina čišćena sonom kiselinom, kako bi se uništili dokazi odnosno krv.

- Na posipanje su išli Draganić, Lalić i Miloš Budimir, a moj zadatak je bio da odem sa njima do mesta gde nastavljaju peške i da ih posle pokupim - nastavio je da do detalja opisuje zločin.

