"MORAJU DA DOKAŽU DA JE PREDRAG OPASAN ČOVEK": Još jedan mladić optužen zbog ubistva Stefana Filića i to tek posle 3 godine!

Danas je u Osnovnom sudu u Velikoj Plani, počelo suđenje Predragu S., optuženom da je učestvovao u prebijanju Stefana Filića (18) 2. februara 2020. godine ispred jedne diskoteke u Velikom Plani, usled čega je on preminuo.

Predrag S. tereti se za krivično delo nasilničko ponašanje. Kako saznajemo, Vrhovni Kasacioni sud je odbio predlog da se Predragu sudi zajedno sa Nikolom B. i Mitrom P. u postupku koji se vodi pred Višim sudom u Smederevu, koje je odnedavno zatvoreno za javnost.

- Predrag S. u postupku protiv Mitra P. i Nikole B. ima status svedoka, a njemu se sada sudi u drugom postupku. On nije optužen za ubistvo, jer se na snimcima kobnog prebijanja sa sigurnosnih kamera ne vidi da li žrtvu udara pesnicama u glavu ili gornji deo tela. To praktično znači, da mu on nije zadao smrtonosne udarce, ali ga jeste tukao - objašnjava naš izvor.

Ovim povodom smo kontaktirali tetku pokojnog Stefana Filića, gde je na početku istakla da suđenje pred Višim sudom neće da komentariše, što iz obaveze ćutanja, što iz razloga što nema zamerke na tok procesa, ali nam je rekla da je za porodicu poražavajuća stvar što umesto da su na kraju ovog procesa, oni nisu čak ni na pozitivnoj nuli.

- Koliko god čovek bio jak, ne može da izdrži ovoliki pritisak. Posle više od tri godine, čak i pored neospornih dokaza, mi nemamo osuđene za ubistvo našeg deteta, imamo samo osumnjičene, a kao što vidite, jedan još uvek nije ni priveden pred lice pravde. Protiv Predraga za koga se, nakon gledanja snimaka sa nadzornih kamera i to tačno na godišnjicu Stefanovog ubistva, saznalo da učestvuje u tom tragičnom događaju, a nakon podnošenja tužbe od strane oca Stefana Filića, tužilaštvo u Velikoj Plani je podiglo optužnicu još 2022 - rekla je tetka i dodala:

- Pored patnje i duševne boli koju porodica proživljava zbog Stefanovog ubistva, ista je izložena i nepravdi i njihovim konstantnim provokacijama i pritiscima, jedni se vade na ludilo, drugi na psihičku nezrelost, a o trećem Predragu S. koji je još uvek na slobodi, da i ne govorim.

Stefanova tetka kaže da stručnjaci treba da dokažu da je Predrag S. opasan i manipulativan čovek, s obzirom na to da više od tri godine izbegava zakon.

Takođe, ona dodaje da porodici samo preostaje da nastave da se bore i dalje kao i do sad, i da je za njih on podjednaki krivac kao i dvojica prethodno optuženih.

