BELIVUK UMALO KRENUO NA DŽONIJA SA VRAČARA! MISLIO DA VUŠOVIĆ HOĆE DA GA UBIJE: "Zvicer je sve ispeglao"

Svedok-saradnik Bojan Hrvatin otkrio je juče tokom suđenja da je Veljko Belivuk koji je označen kao organizator kriminalne grupe optužene za najmanje sedam ubistava u Srbiji, sumnjao da Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara namerava da ga ubije.

Kako je naveo, Belivuk je bio besan zbog toga ali je odnose izemđu dve grupe "uspeo da ispegla" vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

Bojan Hrvatin ta je odgovarao na pitanja drugooptuženog Marka Miljkovića.

foto: Dado Đilas, Kurir

Miljković: Odakle nam informacija da nas neko prati?

Hrvatin: Čuo sam da je izvesni Zema zaslužan što su Belivuk, MIljković i Janković uspeli da otmu Mileta Kapetana, mislim da su informacije stizale od Zema.

Miljković: Da li isti ljudi nas opserviraju koji treba da nas likvidiraju?

Hrvatin: Što se tiče Mitića, mi smo sumnjali a i potvrdili sa njim, da su oni opservirali i trebali da dojave ljudima. Dan ili dva posle, pohapšena je grupa ljudi u Velikom ili Malom mokrom lugu i tada je Belivuk rekao da su oni čekali da ga ubiju. On je tada posumnjao da je to Nikola Vušović, malo je falilo da krenemo i na njega, jer je Veljko smatrao da je on umešan i da je našao neke ljude da pucaju na vas. Radoje Zvicer je to ispeglao.

foto: Printscreen

Miljković: Kako je to Zvicer ispeglao?

Hrvatin: To ne znam.

foto: Privatna arhiva

Naime, Belivuk je sumnjao da mu o glavi radi Džoni sa Vračara u vreme kada su sumnjali i da ih prate Aleksandar Šarac i Lazar Vukićević da ih ubiju. Miljković je zato posle te izjave pitao Hrvatina da li to znači da je Vušović bio u ekipi sa dvojicom pomenutih koji su sarađivali sa škaljarskim klanom.

- Ne - rekao je svedok saradnik ali nije objašnjavao dalje.

Podsetimo, za kavački klan radili su i vračarci Nikole Vušovića i Belivukov klan,a svedok saradnik nije juče detaljno otkro zbog čega je došlo do sukoba između Belivuka i Vušovića, niti kako je Zvicer uspeo da "ispegla stvari"

Nikola Vušović je, da podsetimo, označen kao vođa grupe "Vračarci" čijih je 16 pripadnika uhapšeno u velikoj akciji policije u novembru prošle godine, dok se on još nalazi u bekstvu. Vračarska grupa tereti se za tri ubistva, pokušaje ubistva i dilovanje droge.

- Oni su optuženi da su likvidirali Aleksandra Halabrina, Aleksandra Šarca i Dragana Ristića Čađu - podseća izvor Kurira.

Kapetan šef "Sad si sa škaljarskim smećem" Svedok-saradnik Bojan Hrvatin je, odgovarajući na pitanja Marka Miljkovića otkrio i da su između sebe u klanu pričali da je Mile Radulović Kapetan, za čiju se otmicu i ubistvo sumnjiče Veljko Belivuk i Marko Miljković, bio šef ubijenim škaljarcima Aleksandru Šarcu i lazaru Vukićeviću. Miljković: Rekao si da sam sa Mitićevog telefona pričao sa Vukićevićem? Hrvatin: Jesi, odgovarao ti je na tvoje glasovne poruke Miljković: Je l' to bio glas Lazara Vukićevića? Hrvatin: Ne znam, ali ti si pričao "nekada smo bili dobri a sada si sa škaljarskim smećem", on ti je odgovarao "ja sam sam", interesovao se i da li ćemo da pustimo Mitića

Kurir.rs - Ekipa Kurira