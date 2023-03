"AJMO BRAĆO, KO ĆE DA GA REŠI?" Hrvatin otkrio nove detalje ubistva ZDRAVKA RADOJEVIĆA: Evo koliko je dobio za likvidaciju! ŠOK

Svedok-saradnik Bojan Hrvatin juče je u Specijalnom sudu u Beogradu nastavio da odgovara na pitanja koja mu je postavljao jedan od vođa Belivukovog klana, Marko Miljković.

On je u svom svedočenju otkrio i nove detalje u slučaju ubistva Zdravka Radojevića, navijača Crvene zvezde, ali i to kako je on nagrađen za učešće u ovom zločinu.

Radojević je, da podsetimo, otet je i ubijen u Ritopeku početkom novembra 2020. godine, a prema rečima svedoka-saradnika obojice Srđana Lalića i Bojana Hrvatina, jednim udarcem sekirom presudio mu je upravo Veljko Belivuk.

Miljković: Zašto je baš Belivuk ubio Radojevića?

Hrvatin: Rekao je "ajmo braćo ko će da ga reši", ja sam ćutao, Budimir je rekao "kum mi je" i on je onda uzeo sekiru.

Zdravko Radojević foto: Privatna Arhiva

Prema rečima svedoka-saradnika, za učešće u ovom ubistvu Hrvatin je dobio 10.000 evra, a kasnije je pomogao da se delovi tela Radojevića odvoje i stave u mašinu za mlevenje.

- Zdravko Radojević je prošao najbolje od svih! To mu je i rečeno... U jednom trenutku je Veljko rekao ovako: "Ajmo, braćo, ko će da ga reši?". Dok je to izgovarao, Veljko je već krenuo ka sekiri. Ja nisam hteo da se mešam, samo sam pomagao oko fosne, koju je trebalo podmetnuti pod glavu. Skinuli smo ga polako, okrenuli smo ga s leđa na stomak i stavili mu glavu na fosnu. Veljko mu je presudio bukvalno jednim preciznim i jakim udarcem. Kada je ubio Zdravka, čulo se samo onako: "Aaaahhh" - rekao je ranije Bojan Hrvatin, svedok-saradnik protiv klana.

Inače, Hrvatin je juče otkrio i da je klan njega držao kao "džokera" ukoliko im otmica ne uspe, a plan je bio da Hrvatin Radojeviću postavi bombu i da ga tako likvidiraju, ali na kraju, kako kaže, za tim nije bilo potreba jer je likvidiran u Ritopeku.

- Belivuk je prišao i jednim preciznim udarcem ubio Radojevića sekirom. Mene je pitao da li hoću da nastavim, ja sam uzeo nož i odvojio glavu - isričao je jezive detalje ubistva Hrvatin.

- Isto smo uradili, odvojili glavu sa strane, onda udove, vadili unutrašnje ograne, karlični deo. Isti je metod bio. Kada smo krenuli, napunili prvo korito, ušli su i Draganić i Janković i uporedo krenuli da melju dok smo mi obrađivali ostatke.

Podsetimo, Bojan Hrvatin danas nastavlja sa iznošenjen novih detalja, ponovo odgovarajući na pitanja drugooptuženog Marka Miljkovića.

