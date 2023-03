OVO JE TAKTIKA ODBRANE MILJKOVIĆA I BELIVUKA! Eksperti otkrili razliku u svedočenju Lalića i Hrvatina BIĆE SVE SUROVIJE

Nova hapšenja za ubistvo nikšićkog Eskobara, nastavak suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, ali i privođenje devetnaestogodišnje teniserke zbog sumnje da je prevozila drogu, vesti su koje su ovih dana obeležile crnu hroniku.

A poslednji slučaj je nametnuo pitanje - kako perspektivni sportisti, završe sa kriminalnim dosijeom?

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, osumnjičeni vođa navijača Marko Pjanović je do detalja ispričao kako i zbog čega je učestvovao u ubistvu Radoševića, tvrdeći da je naručilac njegovog ubistva ista osoba koja je naručila i ubistvo Luke Žižića.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Pjanović je inače dečko Azre Šabanović, koja je takođe uhapšena zbog saučesništva u ovom ubistvu.

U žižu javnosti dospela je i devetnaestogodišnja teniserka, ali iz pogrešnih razloga. Naime, ona je uhapšena kada je policija u "smartu" kojim je upravljala pronašla 8,5 kilograma marihuane.

Ona ostaje iza rešetaka, jer joj je određen pritvor od 30 dana. Šokantna je i informacija da se u automobilu nalazio i tinejdžer od samo 17 godina.

KURIR SAZNAO IZJAVE OSUĐENOG PJANOVIĆA Marko Pjanović, navodni vođa navijača Partizana iz Brčkog koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u organizaciji ubistva Radoševića, u nadležnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine izjavio je da je kriv i da je naručilac njegovog ubistva ista osoba koja je naručila i ubistvo Luke Žižića, saznaje Kurir!

Ovim povodom, gosti "Redakcije" na Kurir televiziji su Alen Tupajić, fudbalski trener i Mladen Radulović, urednik na portalu Kurir.rs

Radulović se prvo osvrnuo na suđenje Belivuku, pa je izneo najnovije detalje sa jučerašnjeg suđenja.

- Hrvatin je juče pričao krajnje otvoreno. To je čovek koji se bavio kriminalom duže vreme i ne preza da kaže ono što je najteže, za razliku od prvog svedoka saradnika Lalića, koji je praktično iz "civilstva" prešao u kriminal, te nije mogao da priča o nekim detaljima. S druge strane, Hrvatin je govorio o svemu ono što je video, kao što su najsurovija ubistva i način na koji su pokušavali da sakriju tragove, ali i kako su uništavali tela žrtava. To su surove stvari, a on je o svemu pričao otvoreno - započeo je Radulović, pa nastavio:

- Pomenuo je i ubistvo Zdravka Radojevića, odnosno za prvu žrtvu za koju su istražitelji našli dokaze, to je bio inicijalni povod za hapšenje kompletne grupe Veljka Belivuka. Juče je to trajalo oko tri i po sata, Miljković je Hrvatinu postavljao pitanja i najavio je da će ga tri dana ispitivati o svim zločinima. Miljković ga je zapitkivao o svim detaljima, a verujem da je taktika da nađe ne podudarnosti oko izjava Hrvatina i Lalića. Na tome zasnivaju taktiku odbrane.

01:22 Mladen Radulović o likvidaciji Eskobara iz Nikšića i Luke Žižića

Potom je Radulović kratko odgonetnuo da li slučaj Žižić dobija epilog:

- Taj slučaj je već dobio epilog kada je reč o uhapšenim neposrednim izvršiocima likvidacije. Juče je Kurir ekskluzivno objavio informaciju da postoje operativna saznanja da je isti naručilac stoji iza ubistva Eskobara i Žižića.

Tupajić je otkrio na koji način uspešni sportisti bivaju pronađeni sa enormnom količinom narkotičkih sredstava:

- Sve je to moguće, odrastao sam devedesetih, tada su mladi momci pokušavali raznim putevima da odu, a ja sam jednostavno znao kako da izbegnem te situacije. U inostranstvu smo dobijali određene medikamente, zaista je teško da se odigra 70-80 utakmica u godini na vrhunskom nivou. Vreme je surovo, većina sportista u fokusu ima brzu zaradu, tu je droga, kladionica... Ko uspe to da izbegne na pravom je putu, a ko ne onda će završiti kao pomenuta teniserka.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs