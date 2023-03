ŠOK OTKRIĆE! Bojan Hrvatin: Saznao sam da je Zvicer platio za ubistvo Ljepoje, ali ja ništa nisam dobio!

Svedok-saradnik Bojan Hrvatin u Specijalnom sudu u Beogradu otkrio je da ga je nakon hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u februaru 2021. pozvao Radoje Živković, rođak vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, i pitao da li je dobio pare za egzekuciju Milana Ljepoje, pripadnika Pink Panterima, koje je dao Zvicer za obavljen posao!

U najvećoj sudnici u Ustaničkoj ulici i tokom ročišta osetila se napetost među dojučerašnjim prijateljima i saradnicima, a na samom početku suđenja okrivljeni Marko Miljković javio se za reč i trećeg dana nastavio da ispituje Hrvatina.

Podsetimo, Milan Ljepoja je poslednja žrtva klana koji je ušao u kuću strave u Ritopeku, takozvanu klanicu, kako su je zvali pripadnici klana Veljka Belivuka i Miljkovića, i nije izašao.

Prema tvrdnjama Hrvatina, nakon hapšenja kriminalne grupe dobio je poziv od Zvicerovog rođaka Živkovića, koji se nalazi u turskom zatvoru zbog sumnje da je organizovao ubistvo šefa suparničkog škaljarskog klana Jovana Vukotića 8. septembra u Istanbulu.

Svedok-okrivljeni je naveo da je saznao da je Zvicer platio za likvidaciju Ljepoje, ali da on nije dobio ništa iako je učestvovao u zadatku koji je naložio Radoje Zvcer, vođa "kavčana", koji je od prošle godine u bekstvu.

Miljković: Koji je tvoj motiv da ubiješ Ljepoju?

Hrvatin: Pripadnost našoj, vašoj grupi.

Miljković: Jesi li pitao koliko keša?

Hrvatin: Posle, kada ste vi uhapšeni, preko Radoja Živkovića je Born (Zvicer) pitao da li sam isplaćen. Rekao sam da nisam, ali da sam dobio kola.

Miljković: Za svako ubistvo si isplaćen navodno, zašto za ovo nisi?

Hrvatin: Nikada! Pre nego što smo "radili" Ljepoju i nije bilo rečeno da ću dobiti pare, kao što je bilo za Gorana Veličkovića, a evidentno ih je bilo jer sam pitan.

Zanimljivo je i to da je juče Hrvatin progovorio i o onome što se naslućivalo do sada, a to je da se okrivljeni Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku, nudio Tužilaštvu za organizovani kriminal kao mogući svedok-saradnik. Miljković je zamolio sudsko veće da se prikažu fotografije na kojima se vidi prilaz Dunavu, a za koje je prethodni svedok-saradnik Srđan Lalić naveo da je to mesto na kom su ulazili u reku da prosipaju džakove sa ostacima žrtava.

Miljković: Bojane, da li je to to mesto?

Hrvatin: Tako je, ovo je to. Ima put nalevo, kojim nikada nisam išao, a ovde se pravo ide do reke.

Miljković: Da li si ti ovde doveo policiju?

Hrvatin: Da.

Bojan Hrvatin je potom potvrdio da je na fotografijama koje je sačinio MUP upravo mesto na kom su prosipali ostatke ubijenih.

Hrvatin: Znaš ti to vrlo dobro, Miljkoviću! Ja sam odveo policiju na mesto na kojem smo prosuli Zdravka Radojevića.

Miljković: U junu si odveo policiju, a ove su iz aprila? Znači, nisi mogao ti?

Hrvatin: U julu sam odveo policiju. Hrvatin je, podsetimo, uhapšen u julu 2021, pet meseci posle ostatka grupe.

U sudnici je potom prikazan set fotografija koje je takođe sačinila policija, ali je navedeno da je sa policijom tada prisutan i optuženi Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku. Podsetimo, ranije se spekulisalo da se i on nudio za svedoka-saradnika, ali da taj status nije dobio.

Miljković: Da se proveri gde je tog 18. jula bio Draganić!

Svedok-saradnik je izjavio i da se plašio da će završiti kao ubijeni Aleksandar Gligorijević, zvani Puki, koji je takođe zverski ubijen u kući strave, iako je bio navijač Partizana i prijatelj Veljka Belivuka.

Miloš Budimir Hrvatinu Bili smo uz tebe, dolazili smo u Zabelu Budimir: Da li sam ja tebi dolazio u posete u Zabelu, nakon mog izlaska iz Zabele? Hrvatin: Jesi. Budimir: Da li sam ti slao pakete i donosio u Zabelu? Hrvatin: Jesi, i uplaćivao si novac. Nosio si i mojoj majci. Budimir: Jesam li radio samostalno ili si me ti zvao? Hrvatin: Bili ste tu za mene i ti i tvoj brat, ja sam to rekao. Budimir: Bili smo tu za tebe? Hrvatin: Jeste, i da dođete i da me vratite u zatvor na vreme, vraćao me i jedan momak, ne sećam se kako se zove.

Pitanje Budimira Hrvatinu Koje si gaće nosio? U nastavku svog ispitivanja Miloš Budimir je Hrvatina pitao koje je gaće nosio dok je vršio krivična dela. Budimir: On non-stop nešto menja, ne znam više ni šta da ga pitam? Hrvatin: Pitaj konkretno. Dobro me nisi pitao koje sam gaće nosio, to me ni Miljković nije pitao. Budimir: Koje si gaće nosio? Hrvatin: "Spido".

Vikendica u Ritopeku Mitić verovao da će izaći živ iz klanice hrvatin, lalić i ostali pripadnici klana sa mitećem u kući strave foto: Kurir Budimir: Da li je Mitić bio vezan kad si ušao u kancelariju? Hrvatin: Koliko se sećam - da, sa lisicama nazad na rukama. Budimir: A kada ulaziš u tu prostoriju u Ritopeku, kako je bio obučen Mitić? Hrvatin: Koliko se sećam, bio je go, nije bio obučen. Budimir: Da li je neko ispitivao Mitića u kancelariji? Hrvatin: Koliko se sećam iz razgovora sa tobom i Lalićem, vi ste ga ispitivali, bilo je pomena da je rekao da nije znao u kakvoj se situaciji nalazi i da je verovao da će biti pušten, da će izaći napolje.

