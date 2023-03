MEŠTANI SELA KOD ZRENJANINA U STRAHU ZBOG SILOVANJA STARICE: Isplivali jezivi detalji zlostavljanja ZNALI DA NEMA KO DA JE ZAŠTITI

Muškarac Lj. N. (32) i njegov maloletni drug (17) iz okoline Zrenjanina uhapšeni su zbog sumnje da su zverski pretukli i mučili, a zatim i silovali ženu (68) u njenoj kući da bi je na kraju opljačkali i pobegli.

Nezapamćeni horor dogodilo se 16. marta u jednom selu nadomak Zrenjanina, a osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili dva krivična dela - razbojništvo i silovanje.

Iz istog sela

osumnjičeni lj. n. iz okoline zrenjanina foto: Privatna Arhiva

- Osumnjičeni su, navodno, neko vreme vrebali žrtvu. Pošto žive u istom selu, znali su da je ona sama i da nema ko da je zaštiti. U žrtvinu kuću nasilno su upali u sredu uveče i tada počinje njen pakao - kaže izvor iz istrage i dodaje:

- Udarali su je rukama i nogama po telu, pretili da će je zaklati, ubiti, i da od nje neće ostati ništa. Jeziva tortura trajala je nekoliko sati, a nasilnici su u jednom trenutku uzeli nož i počeli da se surovo iživljavaju nad bespomoćnom ženom. Nožem su joj na telo urezali inicijale.

Prema rečima našeg izvora, kada su dvojica nasilnika završila sa iživljavanjem, gotovo onesvešćenu ženu su ostavili da leži nasred kuće, a oni su obavili premetačinu.

- Šta su tačno ukrali nije sa sigurnošću utvrđeno, a nakon zlodela su pobegli. Napastvovana meštanka je cele noći ležala u kući - kaže sagovornik Kurira.

Povređena žena je, kako kaže naš izvor, smogla snage da pozove pomoć tek ujutru.

- Navodno je pozvala komšiju, koji je odmah pozvao policiju i Hitnu pomoć. Povređena i izmučena, žrtva je prevezena u zrenjaninsku bolnicu, gde su joj konstatovane brojne povrede, a detaljnim pregledima je utvrđeno da je i silovana - navodi sagovornik.

Meštani sela kažu da su van sebe zbog ovog zločina, a za uhapšene nemaju lepe reči.

- Oni su maltretirali ceo selo, gotovo svi su sa njima imali probleme. Celo to društvo je poznato po nevoljama. Ipak, ovako nešto nismo očekivali i sada smo potpuno slomljeni - kažu ogorčeni meštani i dodaju:

U strahu

- Želimo da se ovakvim monstrumima jednom za svagda stane na put, da se više nikada ni jednoj ženi ne dogodi ovo što se dogodilo našoj komšinici. Sve žene, koje žive same u selu, su u strahu. Zaključale su se u kuće i čekaju da li će ih neko napasti u rođenoj kući, jer to društvo kom je pripadao i uhapšeni Lj. N. je prilično veliko i opasno.

Malo je reći da je problematičan

Naši sagovornici kažu da uhapšeni Lj. N. živi u velikoj porodici i da je oženjen..

- On nam je dobro poznat i svi znamo ko je on. Živi u velikoj porodici koja je, malo je reći, problematična. Često prave probleme po selu. Maloletnik, koji je s njim uhapšen, ranije je živeo u istoj ulici kao i Lj. N. i družili su se, ali se nedavno odselio. Jedno vreme ga nismo viđali. Začudili smo se otkud sad on u toj priči, ali očigledno je nastavio druženje sa Lj. N. - pričaju nam komšije.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv)

Teška sudbina Ostala bez muža i dva sina Komšije kažu da žena koja je preživela jezivo nasilje, ima tešku i tragičnu životnu priču. Ona je za samo godinu i po dana ostala bez oba sina, a muž joj je nastradao još na ratištu devdesetih. - Pre oko tri godine, neki meštani su pretukli njenog mlađeg sina koji je tada jedva preživeo. Njegov stariji brat je hteo da se sveti tim ljudima, ali je policija to sprečila i to se smrilo. Ubrzo potom, stariji brat je preminuo od srčanog udara. Majka je to jedva preživela, a onda je kroz godinu i po dana doživela još jedan udarac. Iznenada joj je preminuo i mlađi sin, samo se srušio. Od tada, ona tuguje sama u tišini - kažu meštani i dodaju da je žrtva nedavno preživela tešku operaciju, od koje se nije ni oporavila kako treba. - Ne možemo da verujemo da joj se sada ovo dogodilo - kažu oni.

