DEVOJKA KOJU JE TATA SILOVAO RODILA ĆERKU: Živela kod hranitelja, pa se vratila ocu u Niš, mlađa sestra otkrila jezive detalje

Devojka (21) koja je s ocem silovateljem B.M.(49) dobila bebu smeštena je u Materinski dom u Beogradu, saznaje Kurir u ovoj instituciji.

Kako nam je rečeno i majka i ćerka su sada u dobrom zdravstvenom stanju.

Ovaj jezivi slučaj silovanja rođene ćerke uznemirio je Niš i okolinu. Zbog toga je pritvoren B.M. koji je rođen na Kosovu i Metohiji. Nesrećna devojka je dva puta silovana dok je otac živeo u Nišu.

Više javno tužilaštvo odredilo je pritvor B.M. zbog sumnje da je od oktobra do februara 2022. godine u dva navrata silovao ćerku, a nakon čega je ona prošle godine rodila devojčicu.

Kako saznajemo, on je ranije pritvaran zbog sumnje da je to učinio, ali je pušten usled nedostatka dokaza.

- Sada je stigao nalaz njegovog i bebinog biološkog materijala tako da je sada zbog toga pritvoren u Nišu. Sa majkom porodilje B.N. je započeo život u naselju Borča u Beogradu. Tamo je rođena i žrtva silovanja. On je i ranije bio nasilan, umeo je da podigne ruku. Kada su se roditelji razveli on se preselio u Niš, a njegova supruiga, majka porodilje je otišla u Vojvodinu. Porodilja je, inače, treće dete u porodici i tada maloletna, nakon razvoda roditelja, smeštena je u jednu hraniteljsku porodicu u Sopotu. Kada je postala punoletna ona se odlučila da živi s ocem u Nišu. Prve sumnje da se nešto strašno dešava je iznela mlađa sestra koja je primećivala da su sestra i otac u jednoj sobi koja je zaključana. Devojka je htela nekoliko puta da pobegne, ali joj je on vadio stvari iz kofera i razbacivao po sobi - priča nam osoba koja je upoznata s ovim slučajem.

Naš izvor ističe da je devojka jednom otišla kod majke i sve joj ispričala. Inače, devojka je nakon punoletstva napustila hraniteljsku porodicu i odlučila da se vrati kod oca, sa kojim je nastavila da živi.

foto: Ana Paunković

- Beba je rođena u mestu Dobrinci u opštini Ruma. I tamo je ćerka prijavljivala fizičko i seksualno nasilje oca. Kada je prvi put uhapšen, nije bilo jasnih pokazatelja da li devojka priča pravu istinu da bi sa poklapanjem dnk sve postalo jasno - priča nam naš izvor.

Otac B.M. je živeo u Nišu, a kako su nam rekle neke komšije nisu ni slutile kakav se užas krije iza vrata ove porodice.

M.S.