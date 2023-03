"GDE JE VAR NA MAŠINI ZA MLEVENJE LJUDSKOG MESA?" Jezivo pitanje Miljkovića svedoku saradniku! Hrvatin opisivao MORBIDNE detalje

Crnogorski istražitelji razbili su najveći policijski narko-kartel u regionu i uhapsili 17 aktuelnih i bivših pripadnika bezbednosnih službi, zbog sumnje da funkcionišu kao organizovana kriminalna grupa, koja radi za odbeglog Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana!

Svedok-saradnik Bojan Hrvatin u Specijalnom sudu u Beogradu otkrio je da ga je nakon hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u februaru 2021. pozvao Radoje Živković, rođak vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, i pitao da li je dobio pare za egzekuciju Milana Ljepoje, pripadnika Pink Pantera, koje je dao Zvicer za obavljen posao!

Podsetimo, Milan Ljepoja je poslednja žrtva klana koji je ušao u kuću strave u Ritopeku, takozvanu klanicu, kako su je zvali pripadnici klana Veljka Belivuka i Miljkovića, i nije izašao.

O suđenju ovoj kriminalnoj grupi, ali i drugim aktuelnim vestima iz crne hronike, govorio je u emisiji Pusl Srbije Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs.

Radulović je najpre prokomentarisao akciju hapšenja 17 pripadnika policijsko kriminalnog klana u Crnoj Gori i konstatovao da je time nanesen ozbiljan udarac kavačkom klanu.

- Hapšenje 17 bivših i sadašnjih pripadnika policije ozbiljan je udarac za svaku kriminalnu grupu. Ako nađete 17 ljudi sa značkama postavlja se pitanje da li im je uopšte bio potreban posrednik. Njih niko ne može da kontroliše i lako mogu da uspostavljaju kontakte, naročito sa Južnom Amerikom. Cela grupa je praćena nekoliko meseci i znalo se da su oni bliski Kavčanima. Tada je počelo da se govorio jakoj vezi policije i kavačkog klana u Crnoj Gori - rekao je Radulović.

Potom se osvrnuo na uznemirujuće detljaje sa suđenja klanu Belivuk- Miljković.

- Belivuk i Miljković sada idu u sitne detalje, pokušavajući da pronađu nedoslednost između iskaza koji su svedoci optužbe dali u policiji i onoga što govore u sudnici. Miljković je postavo čudno pitanje kada je govorio o toj zloglasnoj mašini za mlevenje mesa. Pitao je svedoka saradnika, Hrvatina, gde je bio var na toj mašini, jer je postojala priča da je ta mašina bila velika pa nije mogla da prođe kroz prolaz te kuće i da je zbog toga presečena na pola, a posle zavarena. Sad on je tu našao grešku - rekao je Radulović i dodao:

- Teško čovek može da se seti gde je bio var na mašini. To svedočenje Hrvatina je bilo morbidno, on je otvoreno pričao o svim zločinima koji su se dešavali u toj kući strave u Ritopeku. Toliko je detaljisao o tome kako su mleli ljude u toj mašini, a potom stavljali u kese i bacali na obalu Dunava. To je izazvalo uznemirenje u celoj sudnici, osim kod optuženih koji su sve vreme bili mirni.

