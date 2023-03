NAILAZIMO NA NEKE TRAGOVE, 100 VERZIJA NAM U GLAVI Misterija nestanka fitnes trenera iz Krnjače, porodica VAN SEBE: "Oči ga odaju"

"Gotovo ništa ne znamo, ali radimo ono što je u našoj moći. Policija nam ne daje sve podatke kako se ne bi valjda ugrozila istraga. Ne znamo ništa, nailazimo samo na neke tragove... Sto verzija nam je u glavi, ovo se pre nikada nije desilo, ništa nije ukazivalo da bi on ovo uradio".

Ovako priča ujak Tomislava Mančića (32) fitnes trenera iz Krnjače koji je nestao prošle nedelje.

Mladić je nestao pre tačno 6 dana. Porodica od tada traga za njim, a u potragu se uključila i rečna policija. Prema do sada poznatim informacijama, njemu se gubi trag 14. marta kada je napusti zgradu u kojoj živi sa porodicom i uputio se ka Zrenjaninskom putu bez mobilnog telefona i ličnih dokumenata. Do ovog trenutka, nikakvih novih informacija o njemu nema.

"Ne brinite za mene, idem drugim putem"

Zabrinutu i očajnu porodicu još više je potreslo to kada su oktrili da je ovaj mladić ostavio oproštajno pismo. U njemu on moli porodicu da za njega ne brinu i da je on "otišao drugim putem".

Drugi detalji o sadržaju oproštajnog pisma nisu poznati, a ni porodica o tome ne želi da govori.

Među prvima su informacije o njegovom nestanku objavljene na sajtu Nestali Srbija gde se navodi da je Tomislav visok 183 centimetara, težak oko 100 kilograma, ima smeđe oči i ćelav je.

Takođe je opisano šta je u trenutnu nestanka nosio crni, verovatno "najk" prsluk, i patike iste boje sa belim detaljima. Međutim, kako nam je danas rekao Mile Radosavljević, Tomislavov ujak, sada znaju da Tomislav nije nosio odeću za koju se prvobitno mislio da jeste.

foto: printscreen privatna arhiva

Nestao u maskirnoj jakni

Prema njegovim rečima, prvobitna informacija da je Tomislav bio u crnoj jakni nije tačna.

- Nosio je maskirnu jaknu, ne crni prsluk - kaže on.

Zato se građani sada mole da obrate pažnju da li su videli mladića ovog opisa i ovako obučenog.

Radosavljević kaže da još uvek nema nikakvih informacija značajnih kada je potraga u pitanju.

"Bilo je poziva, ali to nije bio on"

- Više ljudi nam se javljalo da kaže da su videli mladića koji odogovara njegovom opisu, ali kada smo došli tu gde su nam javljali u pitanju su bili mladići koji samo liče na njega - kaže on.

Govoreći o toku potrage on kaže da porodica radi sve što je u njihovoj moći kako bi ga pronašli.

APEL Ukoliko negde vidite Tomislava ili imate informacije koje su od značaja za njegovo pronalaženje, porodica moli da se javite na broj telefona 0601460101 ili najbližoj policijskoj stanici.

Njego ujak ranije je rekaoda ništa u njegovom ponašanju nije ukazivalo na to da ima neki problem.

"Tajnovit, ali mnogo dobar momak"

- Vodio je zdrav način života, sportski je tip, atletske građe. Radio je u teretani i držao onlajn treninge. Živeo je sa bratom i sa majkom u Krnjači - ispričao je ranije " ovako Mile Radosavljević, ujak nestalog mladića.

Kako kaže, "on je prava dobrica".

- Vidite po njegovom liku, oči ga odaju kakav je čovek. On je malo tajnovit, zatvoreniji tip ličnosti, ali mnogo dobar. Radio je povremeno i kao obezbeđenje u jednom klubu - rekao je ujak.

