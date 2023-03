"NEMA JE, STRAŠNO" Majka Irene stradale na Kopaoniku uspela da izusti samo JEDNU REČENICU! Volela avanture, bila uzorna devojka

Novosađanka Irena R. (35) koja je poginula u nesreći na Kopaoniku kako se saznaje biće sahranjena u sredu a njena majka Izabela nije mogla da sakrije suze, tugu i bol i samo je kratko rekla: "Užas! Nema je više! Strašno!".

Plačući je kratko potvrdila da će njena ćerka biti sahranjena na gradskom groblju u Novom Sadu u sredu u 14.15 časova.

Irena je živela u porodičnoj kući u Veterniku do razvoda svojih roditelja kada se sa majkom preselila u Novi Sad. Njene komšije i dalje ne mogu da veruju da neće videti njen veseli osmeh.

- Bila je divno dete. Dugo je znam. To je jedna čestita porodica bez obzira na to što su joj se roditelji razveli. Otac i majka su ostali u dobrim odnosima i odgojili su dve divne devojke. A, šta reći za Irenu sem da je bila divna devojka. Vrednica velika. Samo je učila, bila odličan đak i student i odmah nakon studija se zaposlila i praktično osamostalila da ne zavisi ni od koga. Velika je to tragedija za nas a možete zamisliti kako je porodici tako divne devojke. Strašno - ispričala je komšinica pokojne Irene.

Jedan od najboljih studenata

Irena je završila Pravni fakultet kao jedan od najboljih studenata generacije sa prosekom preko 9,50 i odmah je nastavila da se usavršava na postdiplomskim studijama a počela je i da radi kao asistent u Višoj poslovnoj školi, zatim na jednom privatnom pravnom fakultetu sve dok se nije zaposlila u kancelariji izvršitelja Vujadina Masnikose.

Masnikosa u izjavi nije krio tugu zbog gubitka drage koleginice koja je u njegovoj kancelariji radila devet godina.

- Mi se trudimo u kancelariji da gradimo dobre međuljudske i prijateljske odnose a to nije bilo teško sa Irenom. Ona je bila divna osoba sa kojom su svi na poslu bili prijatelji a ne puke kolege. Izuzetno vredna osoba koja je bila veoma posvećena poslu a pored toga je nalazila vremena i da drži praksu studentima Pravnog fakulteta koji su dolazili u našu kancelariju. Vest o njenoj pogibiji nas je potpuno zatekla i šokirala - priča Masnikosa.

Podseća da je uvek bila spremna da uči i da se usavršava što je tokom godina i dokazala odlaskom i u Holandiju na specijalističke studije i postdiplomskim studijama ali i svojim odnosom prema poslu.

- Veliki je to gubitak za sve nas i velika tuga. Saosećamo sa porodicom i saučestvujemo u njihovom bolu - kratko je zaključio sagovornik.

Upoznali se u kafiću kobne noći

Podsetimo, Irena i Dragan V. (39) iz Aleksandrovca nastradali su 18. marta tokom noći na Kopaoniku kada su se motorne sanke na kojima su se vozili, prevrnule i survale u uvalu.

Irena i Dragan su se upoznali te večeri u kafiću na Kopaoniku.

- Oni su bili u kafiću koji se nalazi na vrhu staze Karaman, nisu se poznavali. Upoznali su se u kafiću i devojka ga je zamolila da je motornim sankama spusti do podnožja planine. Seli su na motorne sanke i na jednom prevoju, takozvanoj skakaonici samo se survali - rekao je izvor.

- Sanke su se prevrnule. Najverovatnije su imali brojne prelome i unutrašnje krvarenje - kaže izvor.

Telo muškarca pronađeno je na oko 20 metara od sanki, a sanke su bile preko tela devojke.

Uzrok smrti biće utvrđen na obdukciji, a pretpostavlja se da su u pitanju brojni prelomi i krvarenja.

Prijatelji i porodica se opraštaju od Dragana

Nastradali Dragan na društvenim mrežama je neretko objavljivao fotografije na kojima je na motornim sankama. Nakon saznanja o nesreći koja se dogodila, društvene mreže su preplavile poruke njegovih prijatelja i poznanika koji se od njega opraštaju.

- Gargi druže, brate, neka ti je laka zemlja i da te čuvaju anđeli na večnom putu - napisao je prijatelj nastradalog muškarca.

