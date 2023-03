BIBA BILA I SA LEGIJOM I SA SPASOJEVIĆEM, TAMARA JE SAMO ZVICEROVA Ove žene su lude za kriminalcima, a neke su i same izvan zakona

šta im to treba?

Maloletnica (17) je uhapšena za pomaganje u ubistvu Ranka Radoševića Eskobara; tinejdžerka uhapšena u Kumodražu sa 8,5 kilograma droge; 21-godišnja Bosanka učestvovala u logističkim pripremama ubistva Radoševića. Poslednjih dana, nedelja i meseci žene i devojke, uglavnom veoma mlade, šokirale su javnost svojom pojavom u najnasilnijim vidovima kriminala - ubistvima i švercu droge.

Ko su pripadnice lepšeg pola sa druge strane zakona i kako kreću tom stranputicom?

Daleko da je ovaj trend juče počeo - pre bi se moglo reći da nikada nije prestajao. Još početkom ovog veka javnost je šokirao slučaj lepe Aleksandre Šekularac, nazvane tada "Opasna Biba".

Od Opasne Bibe do Tamare Zvicer

Mediji su bili puni priča o njoj nakon jednog policijskog saopštenja s početka ovog veka, kada je tada 19-godišnja Biba Šekularac označena kao "saradnica zemunskog klana" i "prvo devojka Milorada Lukovića Legije, a zatim Dušana Spasojevića".

U istom policijskom saopštenju tvrdilo se - možda malo prenaduvano, ali svakako u skladu s burnim vremenima posle ubistva premijera Zorana Đinđića - da je istraga pokazala da je Biba Šekularac "veoma uticajna među 'zemuncima' koji su je smatrali za moćnu i opasnu devojku", da je "redovno viđana u prestižnim beogradskim klubovima i na splavovima", kao i da se "uvek pojavljivala u luksuznim automobilima, često u pratnji pravog konvoja automobila".

Tamara i Radoje Zvicer foto: detective-info.com.ua, Privatna Arhiva

Kad premotamo film 20 godina kasnije, u pričama o mafijaškim ženama i devojkama manje se pominju tinejdžerke, a više žene u ozbiljnijim godinama: na primer Tamara Zvicer (38), supruga odbeglog vođe "kavčana" Radoja Zvicera, koja je vična oružju i ne libi se da ga upotrebi, kao onomad u Kijevu kada je zapucala na atentatore na svog muža.

Bojana Belivuk foto: Kurir

Tu su i supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića: Bojana Belivuk (40) i Tanja Miljković (38). Nema podataka da su vične oružju kao Tamara Zvicer, ali se protiv njih vodi finansijska istraga zbog osnovane sumnje da su prale novac klana Velje Nevolje.

Marko i Tanja Miljković foto: Kurir, Dado Đilas

Maloletnica namamila žrtvu, teniserka prevozila drogu

Tri veoma mlade devojke koje su ovih dana uhapšene zbog pomaganja u ubistvu ili šverca droge, po godinama su mnogo bliže Opasnoj Bibi, nego Tamari Zvicer, Bojani Belivuk i Tanji Miljković.

Maloletnica stara 17 godina uhapšena je 11. marta u štek stanu na Novom Beogradu u kojem su se nakon ubistva Ranka Radoševića Eskobara krili njegovi egzekutori Stefan Z. i Luka V. Ovi mladići su, kako se osnovano sumnja, na benzinskoj stanici u Rušnju prišli Radoševiću i u njega ispalili sedam hitaca. Veruje se da je uhapšena maloletnica u likvidaciji imala ulogu da namami Eskobara, a navodno je učestvovala u logistici ubistva.

Nepunih 48 sati kasnije, otkriveno je da nije bila jedina žena u ovom mafijaškom ubistvu. U Sarajevu je po međunarodnoj poternici privedena Azra Š. (21) zbog sumnje da je dan pre zločina sa Markom Pijanovićem otišla na auto plac koji je u vlasništvu Radoševića kako bi od njega kupili automobil. Uspeli su sa njim da dogovore kupovinu vozila i da se nađu sutradan na pumpi kako bi dovršili kupovinu. Umesto njih dvoje, na pumpu su došle ubice.

Nije prošlo mnogo, u javnosti je kao bomba odjeknula vest da je tinejdžerka, nekadašnja teniserka Jelena M. (19) privedena sa mladićem (17) nakon što je u "smartu" kojim je upravljala ova mlada Beograđanka otkriveno čak 8,5 kilograma marihuane!

Ove tri devojke nisu jedine koje su poslednjih godina dovođene u vezu sa kriminalom. Pored toga što su skrenule sa puta, vezuje ih to da imaju jedva 20 godina, a nekada su bile uzorne učenice i sportiskinje.

Devojke iz problematičnih porodica završe u društvu kriminalaca

Šta to navede mladu devojku da uđe u kriminalne vode? Prema rečima sagovornika "Blica", strukturu ličnosti žena u kriminalu je teško razjasniti, kao i njihove motive za kršenje zakona.

Dobrivoje Radovanović foto: Kurir Televizija

- Ogromna je razlika između psihologije žene i muškaraca kada je kriminal u pitanju. Jedan soj devojaka se lepi na momke u podzemlju, poprima vrednosti, a ne sposobnosti, ni strukturu ličnosti, i počinje da se bavi kriminalom - objašnjava Dobrivoje Radovanović, kriminolog.

Ono što neosporno utiče na devojke koje se okreću krivičnim delima su okolnosti i okruženje u kojem su odrasle.

- Faktori mogu da budu i dezorganizovane porodice, one koje su opterećene nasiljem. Bežeći od toga devojke počinju da se druže sa onima koji diluju drogu, beže od kuće i škole. Kada se radi o trgovini drogom ima situacija gde se žene koriste da prenose narkotike, to su takozvane mule, jer su manje upadljive i neće privući pažnju - priča prof dr Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva.

Kako navodi, žene najčešće robijaju zbog krivičnih dela povezanih sa drogom. Motivi za njihov ulazak u poslove sa narkoticima se nužno ne razlikuju mnogo od motiva muškaraca, ali mlade devojke neretko budu iskorišćavane.

- Kada se radi o krivičnim delima sa drogama ima dosta sličnosti kao i sa mladim muškarcima. Sigurno je da ih nekada vrbuju drugi, često se koriste deca koja nisu krivično odgovorna i mladi jesu neka vrsta alata u rukama punoletnih - objašnjava Sanja Ćopić.

Žene namamljuju žrtve i pomažu ubicama u bekstvu

Kako priča Dobrivoje Radovanović, kriminolog, ženske uloge se uglavnom baziraju na poverljivim informacijama: one "čuvaju" momke koji su direktni izvršioci krivičnih dela.

- Čuvaju stražu ili pomažu momcima koji se uhapse, to tako počinje. Onda se često javno pojavljuju sa viđenim kriminalcima u društvu i oni ih posebno pridobijaju za te poslove, nikad još za ubistva - priča Radovanović.

Devojke gotovo nikada nisu egzekutori, ali učestvuju u ubistvima.

- One obezbeđuju bekstvo i alibi, ali nikada još nisu pucale, mada to ne isključuje mogućnost da hoće. Mi imamo 14 odsto srednjoškolaca koji diluju od svoje 15. godine, među njima je znatno manji procenat devojaka. Kada počnete u tim godinama da dilujete, u 25. godini ćete biti profesionalni diler. Broj devojaka koje se drogiraju je skoro isti kao i kod muškaraca. Probanje droge počinje iz radoznalosti, ali u pitanju je samo korišćenje. A onda de polako razvija - objasnio je Radovanović.

Droga, krađe, ubistva partnera

Sanja Ćopić kaže da žene, takođe i maloletnice, predstavljaju mnogo manji broj onih koji su uhapšeni ili osuđeni za krivična dela.

- Kod nas su neki slučajevi interesantni za javnost i skreću pažnju, ali veoma je stabilan trend kada su u pitanju žene koje vrše krivična dela - objašnjava Ćopić.

Kako nam je otkrila, kada su u pitanju uhapšene ili osuđene žene, najčešće su u pitanju krivična dela povezana sa prodajom narkotika.

- Iako je udeo osuđenih žena mnogo manji nego muškaraca, beleži se veći rast broja žena u zatvorima koje su osuđene za krivična dela povezana sa drogama. Kod nas, najveći broj žena u zatvorima je povezan sa drogama. Slede imovinska dela, krađe i teške krađe sa elementima nasilja. Na trećem mestu jesu krvni delikti, ubistva. Oni su u velikoj meri povezana sa nasiljem koje žene trpe. Žene koje vrše ubistva uglavnom ubijaju sebi poznate osobe, partnere ili članove porodica koji su ih zlostavljali - objašnjava Ćopić.

Pored ubistava, kada se radi o drugim krivičnim delima, motivi nisu mnogo različiti od onih zbog kojih ih vrše muškarci.

Kada je u pitanju organizovani kriminal, mahom se radi o proneverama i korupciji.

- Što se tiče organizovanog kriminala, žena ima sve više u oblicima privrednog kriminaliteta, što se može objasniti time da su određene promene pod uticajem feministkinja dovele do toga da se menja položaj žena u društvu i da dolaze na pozicije na kojima ranije nisu mogle - kaže Sanja Ćopić.

Takođe, ono što se ističe kada su u pitanju žene koje krše zakon jeste da su neretki slučajevi trgovine ljudima, uglavnom seksualne eksploatacije žena.

- Beleži se učešće žena u trgovini ljudima. One uglavnom vrbuju žrtve u cilju seksualne eksploatacije i retko one zauzimaju visoke pozicije. Neretko se dešava da žene koje su osuđene za trgovinu drugim ženama su i same bile žrtve u lancu trgovine - kaže profesorka Ćopić.

Kod mafijaških obračuna žene ne zauzimaju visoke položaje i nisu direktne izvršiteljke, već uglavnom saučesnice.

- Ubistva se dešavaju i van porodičnog konteksta. Mogu da budu izvršiteljke, ali uglavnom su u svojstvu pomagača i saučesnica - objasnila je Sanja Ćopić.

One su poznata lica iz podzemlja

Ovo su neke od najpoznatijih slučajeva u kojima su glavnu ulogu igrale žene koje su odlučile da okrenu leđa zakonu.

foto: Printscreen/Youtube/ O KANAL

Slobodanka Tošić, Plejboj misica koja se nalazi na Interpolovoj crvenoj poternici, osuđena je da je kao članica grupe osuđenog kriminalca Darka Eleza pomogla u pokušaju ubistva Đorđa Ždrala 2006. godine. Ona se već tri godine nalazi u bekstvu, a slovi za pripadnicu kriminalne organizacije. Uhapšena je u policijskoj akciji "Lutka", a pobegla je iz kućnog pritvora i od tada joj se gubi svaki trag.

foto: Privatna Arhiva

Radmila Ikić, poznata i kao "žena sa sto lica", slovi za najpoznatiju srpsku prevarantkinju. Predstavljala se kao kuma predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, supruga tužioca Jovana Prijića, prijateljica Zvezdana Jovanovića, kao sudija Ivana Ramić, prijateljica Rasima Ljajića, čak i supruga Milorada Ulemeka Legije. Varala je ljude i zauzvrat dobijala enormne svote novca, a nakon što je hapšena više puta i puštena da se brani sa slobode - gubi joj se svaki trag.

foto: eumostwanted.eu

Ubistvo, mučenje i prevare vredne nekoliko hiljada evra vezuju se za Oliveru Petrović Ristić, koja u Italiji slovi za najtraženiju ženu kriminalca, Učestvovala je u ubistvu zlatara, kada ga je njena grupa mučila, a zatim i ubila. Ona je svoje partnere uvlačila u kriminal i koristeći to što je žena varala ljude i zauvrat uzimala velike svote novca.

Estradna pevačica Rada Kecman uhapšena je 2019. godine sa švedskim državljaninom, kada je u stanu pronađena veća količina oružja za koju se sumnja da je bila namenjena za dve likvidacije.

foto: Printscreen/Instagram

Aleksija Vračar, poznata i kao srpska "kraljica Ajsa" uhapšena je u Sidneju nakon što je u njenom stanu pronađena droga vredna 300 miliona evra. Granična policija je u teretnom skladištu u Sidneju otkrila 768 flašica čili-sosa dopremljenih iz SAD, u kojima je, umesto sosa, bio metil-amfetamin. Ustanovljeno je da je droga trebalo da stigne na adresu preduzeća Aleksije.

(Kurir.rs/Blic)