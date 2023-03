REKONSTRUKCIJA TRAGEDIJE NA DUNAVU: Ovih 7 ključnih tačaka mogu otkriti šta se desilo kobne noći kad su nestala 3 prijatelja

Potraga za trojicom mladića u Dunavu nastavljena je i danas, a osim pripadnika Rečne policije i Žandarmerije, u nju su se uključili i rodbina i prijatelji nestalih, ali i mnogi alasi i ljubitelji Dunava koji su pretraživali prostor od Pančevačkog mosta do Pančeva, kako na vodi, tako i na kopnu.

Miloš Marković (37), Nenad Trivković (38) i Milan Nikolić (36) nestali su u subotu kasno uveče kada se njihov čamac prevrnuo na potezu oko Ade Huje u Beogradu, dok je njihov drugar Mane uspeo da dopliva do obale.

Na osnovu priča svedoka, ali i porodice, napravljena je rekonstrukcija tragedije, odnosno sve što se dešavalo te subote 18. marta na Dunavu.

foto: Facebook

Nestabilan čamac

Četvorica mladića, najboljih prijatelja, u subotu su krenuli čamcem, najverovatnije iz Zemuna ka Beloj steni koja se nalazi na teritoriji grada Pančeva. Kako je ispričala rodbina, otišli su da se druže i da roštiljaju. Koristili su plastični čamac “tri princeze” koji važi za usko i plitko plovilo, za koji je čuveni Renato Grbić rekao “da je vrlo nestabilan”. Mladići su, inače, iz Zemuna, Ugrinovaca, Novog Beograda i Dobanovaca.

foto: Zorana Jevtić

Jak vetar i visoki talasi

Nakon celodnevnog druženja na Beloj steni, mladići su u kasnim večernjim satima, po mrklom mraku, odlučili čamcem da se vrate ka Zemunu. Bez obzira da li su, kako se moglo čuti po nezvaničnim informacijama, bili pod dejstvom alkohola ili ne, počinili su nekoliko krupnih grešaka.

Vreme je u subotu bilo prilično lepo i toplo, ali izuzetno vetrovito, zbog čega je na Dunavu bilo povećih talasa. A kako je objasnio iskusni alas Renato Grbić, “po mraku i košavi se nikako ne izlazi na reku, a posebno ne ako nemate kvalitetan čamac/brodić”.

foto: Zorana Jevtić

Nisu išli uz levu obalu

Do prevrtanja čamca došlo je u subotu oko 22.30, na potezu između Pančevačkog mosta i Ade Huje, pod zasad još nerazjašnjenim okolnostima. Ipak, skoro je izvesno da je vreme bilo glavni faktor, odnosno jak vetar i talasi na ionako nepredvidivom Dunavu. Prema dosad poznatim detaljima, Miloš, Nenad i Milan su se uhvatili za prevrnuti čamac iščekujući pomoć, dok je Mane odlučio da pliva ka obali.

Alas Renato Grbić za Kurir je objasnio i šta su bile otežavajuće okolnosti.

- Košava bila jaka i talasi su bili veliki, a i povećana je težina bila za taj čamac. Bukvalno jedan talas stiže, a drugi vas potapa, što je rekao i momak koji je dao iskaz. Došlo je do prevrtanja. Imao je ovaj dečko koji nije znao da pliva pojas za spasavanje. Rečna policija ga je našla, što znači da od njega nije bilo vajde. Nazgodno je što je to noć i što je voda hladna. Da je leto bilo bi mnogo lakše, zato je ovo doba preporučljivo da se plovi uz obalu, a oni su bili 100 metara od obale i to je bilo pogubno.

Spasla ga daska

Mane (37) je, verovatno zahvaljujući plivačkim sposobnostima, uspeo da se dokopa obale uprkos košavi i talasima. On je našao dasku sa stiroporom i pomoću nje isplivao na levu obalu Dunava, u visini Krnjače. Prema rečima očevidaca, bio je sav izgreban i blatnjav kada se dokopao obližnjeg šiblja i zatražio pomoć.

-- Gledala sam televizor, a zbog reklama sam otišla na drugi sprat da vidim decu, u povratku sam videla otvorena vrata, a ubrzo sam se potpuno šokirana. Čovek je stajao na vratima ogrnut mojim jorganom i tresao se. Kad je došao malo sebi rekao: "Moji prijatelji su mrtvi, utopili su se!" - rekla je za Kurir Jasmina K, u čiju kuću je u subotu uveče upao Mane K.

foto: Zorana Jevtić

Misteriozni prsluk

Potraga je krenula iste noći, a intenzivirana je u prethodna dva dana. Nažalost, bez rezultata. Nadležni su uz pomoć dobrovoljaca pretraživali Dunav, ali i priobalje, i to na potezu od Pančevačkog mosta pa nizvodno ka Pančevu. Prema nezvaničnim informacijama, pronađene su određene stvari koje bi mogle da pripadaju nestalima, kao i jedan spasilački prsluk za koji još nije utvrđeno da li je sa njihovog čamca ili ne. On je nađen na oko dva kilometra od Pančevačkog mosta. Miloš, Nenad i Milan se i dalje vode kao nestali.

foto: Zorana Jevtić

Ni mladića ni čamca

Porodica i dalje gaji nadu da su se nestali, možda čak i teže povređeni, ipak spasli i dokopali obale. Kako je ranije objašnjavao Renato Grbić, u slučaju Splićanina Mateja Periša, oko Pančevačkog mosta postoji mnogo konstrukcija pod vodom, mnogo krša, naslaga granja i svega i svačega“.

Pripadnici Rečne policije i Žandarmerije nisu još pronašli ni čamac u kojem su se nalazili mladići, a koji je, skoro izvesno, potonuo. Međutim, i njega je rečna struja mogla da odnese, ali je isto tako mogao da se zaplete pod vodom u najrazličitiji krš.

foto: Petar Aleksić

Ključnih 15 minuta

Glavno pitanje u ovoj nesreći na Dunavu je “da li je neko mogao da preživi”. Kako je saopšteno, temperatura vode je bila sedam stepeni, duvao je veoma jak vetar, bila je mrkla noć. Kako kažu stručnjaci, u takvim uslovima je veoma teško izdržati više od 10-15 minuta u vodi, a da ne dođe do hipotermije. Ipak, najbliže ne napušta nada da su se možda ipak dokopali (neke) obale i da, eventualno teško povređeni, nisu uspeli da dozovu u pomoć.

„Dozivali smo u pomoć, ali nije bilo nikoga u blizini...“

“Uhvatio sam se za plutu za sedenje i na njoj plivao do obale”, reči su Maneta K. koji je uspeo da se dokopa obale.

- Njih trojica su ostala kod čamca, dozivali su u pomoć, ali nikoga nije bilo oko nas - objasnio je Mane u policiji.

00:49 Mane K. nakon što je izašao iz Dunava

Prema njegovim rečima, tada je duvao jak vetar zbog čega ih je jedan talas podigao.

- Kad nas je drugi poklopio, bilo je dosta vode i bili smo teški, zbog čega je čamac počeo da tone i prevrnuo se - rekao je on.

"Nisu hteli da se odvoje..."

“Apelujemo na sve ljude dobre volje koji imaju čamce, dobrovoljce koji imaju gumene čizme, opremu koji bi mogli da izađu na teren kroz to šiblje na potezu sa borčanske strane kod Pančevačkog mosta pa do Pančeva da nam pomognu da pronađemo naše najdraže”, kaže Sofija, žena Miloša Markovića, mladića koji je pre dve noći nestao sa još dva svoja prijatelja kada se prevrnuo čamac u kojem su bili na Dunavu.

Njihove porodice sada su fokusirane da ih pronađu i apeluju na sve ljude dobre volje koji imaju čamce da izađu na reku i da im pomognu.

- Nama su potrebni ljudi sa čamcima koji su voljni da izađu na vodu i dobrovoljci koji bi se priključili makar da idu peške kroz šumu. To se sve dešava na 1160. kilometru pa na dole. Tu se nešto desilo. Oni su se prevrnuli iz čamca u vodu uveče. Ne znamo u koliko sati, da li je 8, 9, 10 uveče. Oni su ostali da se drže za brod. Mi mislimo da je neplivač imao prsluk, da se možda uspaničio. Oni nisu odmah krenuli da plivaju za drugarom, verovatno zato što nisu hteli da ostave neplivača tu - kaže supruga nestalog Miloša i dodaje da su trenutno locirani u Pančevu.

(Kurir.rs/Blic)