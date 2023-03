OVO SU IVICA I ILONA KOJI SU NASTRADALI U POŽARU U KIKINDI: Ženu mrtvu našli u kupatilu kako čuči, muškarca u dnevnoj sobi (FOTO)

Ivica G. (47) i Ilona N. (48 ) iz Kikinde, vanbračni supružnici, nastradali su u požaru koji je izbio u utorak uveče, u dvorišnom delu kuće u Kikindi.

Vatrogasci su zatekli ugljenisana tela u unutrašnjosti kuće. Pretpostavlja se da su se supružnici najpre ugušili, a potom izgoreli. Ne isključuje se mogućnost da je možda opušak cigarete izazvao požar. Žensko telo u čučećem položaju, pronađeno je u kupatilu. Ugljenisano muško telo vatrogasci su pronašli u dnevnoj sobi, saznaje Kurir.

foto: S.U.

Nakon obavljenog uviđaja, tela su poslata na obdukciju u novosadski Zavod za sudsku medicinu.

foto: Privatna arhiva

Komšije iz susednih kuća pričaju da je požar izbio oko 23 sata.

- Vatrogasci su tu bili oko dva sata. Naravno, bila je i policija, a jedna patrola ispred kuće je ostala cele noći. Ivica i Ilona su ovu kuću stekli pre tri meseca jer su brinuli o vlasniku. Kad je vlasnik preminuo, ova kuća pripala je njima. U prednjem delu kuće živeo je jedan muškarac i njemu se ništa nije desilo. Podstanar je nakon požara morao da napusti kuću- kazao je jedan od komšija.

1 / 7 Foto: S.U.

Šta je prouzrokovalo tragediju nije znala da nam kaže ni Dragana G, rođaka nastradalog Kikinđanina.

- Iza Ivice su ostale tri ćerke i sin. Sve tri su udate, dok je sin otišao do očeve firme da javi tužnu vest. Moj rođak je radio u službi za održavanje groblja JP "Kikinda". On i njegova nevenčana supruga su se u tu kuću uselili pre nekoliko meseci. Tačno je da su brinuli o čoveku koji im je prepisao kuću. Kako je došlo do požara nije mi poznato- rekla je ona.

Uviđaj na licu mesta obavili su pripadnici kikindske policije i zrenjaninskog Višeg javnog tužilaštva.

Kurir.rs/S.U.