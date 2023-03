UHAPŠEN LOPOV IZ CRKVE: Muškarac (41) mesecima krao novac sa ikona iz hrama u Kragujevcu

Pripadnici policije uhapsili su muškarca (41) iz Kragujevca zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela krađa.

Uhapšeni muškarac je osumnjičen da je u februaru i sredinom marta sa ikona u jednom hramu na području Kragujevca ukrao novac od dobrovoljnog priloga.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

