ISPOVEST MAJKE ZORANA (21) KOJI JE BRUTALNO UBIO OCA KOD SREMSKE MITROVICE: Bio je dobro dete, a šta se dogodilo, nisam pametna

Zoran V. (21) uhapšen je zbog sumnje da je ubio oca Petra S. (56) u kući komšije u selu Bosut kod Sremske Mitrovice.

Kobnog dana Zoran je s ocem došao kod komšije Nemanje K. (49) da bi ubrzo izbila stravična svađa, a potom i krvoproliće. Ivanka V. (49), majka uhapšenog mladića, navodi da je njen sin i ranije ispoljavao agresiju, ali nije bila svesna da je u stanju i da ubije.

Bivša supruga ubijenog Petra ističe da je za ubistvo saznala od policije i da još ne može da dođe sebi od šoka.

- Kad sam bila trudna sa Zoranom napustila sam Petra jer je mnogo pio i maltretirao me je. Živela sam sa majkom i sinom ovde u Buđivincima, a Pera je nekada dolazio da obiđe dete, ali sama sam ga odgajala. Bio je dobro dete, a šta se dogodilo u utorak, nisam pametna. Ima samo 20 godina. U maju puni 21. Pomišljam na trenutke kao da se ne radi o mom detetu, a onda shvatim da je u pritvoru za ubistvo oca - kroz suze navodi Ivanka.

Zoran je prema njenim rečima pre mesec dana izrazio želju da ode kod oca na neko vreme, a ona se složila.

- Posle nekoliko dana se vratio i rekao da Petar mnogo pije i da je kuća preprljava i da mu non-stop dolaze neki prijatelji koji su pijani. Jednostavno nije mogao sa njim. Pre nekoliko dana, tačnije u ponedeljak, Zoki mi je rekao da ide na nekoliko dana kod oca, ali da se vraća. Dan kasnije, odnosno u utorak, došao je policajac iz Sremske Mitrovice i saopštio mi da je Zoran uhapšen - plačući prepričava majka mladića koji je ubio oca.

Prema njenim rečima, Zoran nikada nije bio nasilan prema njoj, iako je znao da podvikne.

- Kad se posvađamo, znao je da se razdere, ali onda izađemo napolje on ili ja i izduvamo se i tako prođe. Tukao se nekoliko puta u selu, ali to su bile tinejdžerske tuče. On je da bi mi pomogao oko bolesne majke, njegove bake, prestao da ide u školu. Nikada ne bih rekla da je u stanju da ubije nekoga. Još ne mogu da dođem sebi - ridajući navodi Ivanka.

Nemanja K, u čijoj se kući dogodilo ubistvo, ranije je ispričao da se sve dogodilo na njegov rođendan. Nakon žestoke svađe oca i sina, on je pobegao iz sopstvenog doma, a kada se nakon nekoliko sati vratio, video je razvaljenu kapiju, te je pomislio da su otac i sin pobegli.

- Ušao sam u kuću i video Petra kako leži na podu kuće. Pomislio sam da je pijan, pa sam krenuo da ga dozivam da ustane, međutim, kako sam se približio i promrdao ga, video sam ogromne količine krvi iza njegove glave. Uplašio sam se i od tada se tresem. Otrčao sam kod komšije koji je pozvao policiju. Tek tada sam uvideo da je njega sin tukao sa svim što je bilo na astalu. Sve je izlupano i polomljeno - kaže vidno potreseni Nemanja i ističe da je Zoran uhapšen nekoliko metara dalje od njegove kuće odnosno u kući njegovog oca.

Navodi da je znao da Petar ima sina, ali mladića je upoznao tek pre mesec dana.

- Njegov sin je došao pre mesec dana kod njega. Rekao je da će mesec dana živeti sa njim. Međutim, Petar mu je kupio telefon, a ovaj mali se vratio kod majke u drugo selo. Šta je sa njim, ne znam, ali delovao je kao da je na nekim opijatima - zaključuje potreseni komšija.

Meštani vojvođanskog sela Bosut navode da je ubijeni Petar bolovao od mentalnih bolesti, ali ističu da nikada nije pravio probleme.

- Kada ga uhvate te njegove bubice ode u "Lazu Lazarević" sam. Dobije terapiju, ali nije pio lekove već je utehu pronašao u alkoholu. Prema svima je bio dobar. Nikada nikakvu opasku nije imao - navode meštani.

