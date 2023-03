"GLEDALA KAKO JOJ UBIJA DETE, A PUSTILI JE NA SLOBODU" Stric mučki ubijene bebe u Zaječaru van sebe: Njen otac me čak i PROVOCIRAO

Beba (2), koju je, kako se sumnja brutalnim batinama ubio očuh M.N. (26) tako što ju je udarao po glavi i telu dok nije prokrvarila i pala u nesvest, a njena majka J.T. (24) sve posmatrala u iznajmljenoj kući u Zaječaru, život je izgubila pre mesec dana, a njena majka je puštena iz pritvora.

Na ovu odluku o pritvoru, stric malene devojčice kaže da je šokiran i zbunjen tim potezom.

"Ništa nam nije jasno... Kako da je puste, a po nama je ona učestvovala u ubistvu. Ona je saučesnik, pa na bebinom telu su otkrivene i stare povrede, znači, sve je znala, a ćutala. Ceo komšiluk se čudi. Još je njen otac došao da me provocira na dan kada je izašla iz zatvora, našao me ispred prodavnice, da mi dobacuje sve i svašta i govori da je zakon pokazao da njegova ćerka nije kriva. Strašno! Mi ništa ne znamo, hoće li se voditi dalje neki postpuka protiv nje, o čemu se ovde radi uopšte?", kaže on i priseća se kobnog dana kada je ona došla da ostavi stariju decu, a otišla sa bebom.

"Trebalo je da vrati decu oko 5, a dovela ih je u 2. Možda i bolje, ko zna šta bi bilo... Vraćala ih je i gledala u nas i smejala se kao da je drogirana i odvezla malu u kolicima. Tu noć je M.N. ubio bebu. Njenom nije dobro uopšte, svaki dan idemo na groblje. J.T. je u kući kod majke i oca. Nemamo nikakav kontakt sa njom, niti ćemo imati, još neki problem da nam napravi... Samo se nadam da će biti pravedno suđenje. N. treba da ide kada počne suđenje, ali samo ne znam kada će da počne... Deluje sve mnogo dugo", navodi on.

Podsetimo, uškarac M. N. (25), rodom iz Vlasotinca, uhapšen je zbog sumnje da je zverski nasmrt pretukao svoju dvogodišnju pastorku u iznajmljenom stanu u Zaječaru dok je njena majka J .T. (23) sve to nemo posmatrala i nije joj pružila pomoć!

Devojčica je preminula u utorak oko 18 sati, a sumnja se da je tučena i dan ranije.

- Monstrum ju je dva dana zaredom batinao. Toliko ju je tukao da je ona sva plava od glave do pete - kaže naš izvor.

Očuhu se na teret stavlja da je izvršio krivično delo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, dok se devojčicina majka tereti za zanemarivanje i zapuštanje maloletnog lica.

I ranije je tukao - M. N. se sumnjiči da je u iznajmljenom stanu u Zaječaru, više puta po glavi i telu udario dvogodišnju ćerku svoje vanbračne supruge i teško je povredio, a dete je prevezeno u Zdravstveni centar u Zaječaru gde je preminulo. Majka dvogodišnje devojčice je, kako se sumnja, znala da je njen vanbračni suprug, u prethodnom periodu, tukao devojčicu, ali to nije prijavila policiji - stoji u saopštenju MUP. Kako navodi izvor Kurira, M. N. je brutalno pretukao ćerku svoje emotivne partnerke samo zato što mu je zasmetao njen plač, a ovo nije bio prvi put da bije i zlostavlja nemoćnu devojčicu. - Istraga će utvrditi da li je dete prilikom povređivanja udarano delovima nameštaja, stolicom ili nekim drugim predmetom. Takođe, dalja istraga će utvrditi da li je osumnjičeni dete udarao o zid - kaže izvor za Kurir i dodaje: - DNK tragovi koji su nađeni u stanu ukazuju na to da se iza četri zida dogodio stravičan zločin. Istražitelji su pronašli iščupanu kosicu devojčice, što ukazuje na to je nasilnik bio veoma nemilosrdan prema detu. Nađeni su i dokazi koji ukazuju na to da je dete bežalo od očuha, kao i tragova krvi.

