NAPRAVILI IMPROVIZOVANI KAMP I OČISTILI PARČE OBALE NA DUNAVU: Sve jedinice MUP tragaju za trojicom mladića, nestalih kod Ade Huje

Potraga za mladićima nije prekidala od momenta kada je nesreća prijavljena, obelodanio je komandir Policijske ispostave za bezbednost na rekama Beograda major Miloš Kostić. Dva ranca, lična dokumenta jednog od mladića i pojas za spasavanje pronađeni su tokom intezivne potrage za Milošem Markovićem (37), Nenadom Trivkovićem (38) i Milanom Nikolićem (36), kojima se prevrnuo čamac prošle subote na potezu oko Ade Huje u Beogradu, od kada im se gubi svaki trag.

- Stanje je nepromenjeno. Svakog dana tragamo za trojicom mladića. Pretražujemo raspon od Pančevačkog mosta pa sve nizvodno, skoro do Grocke. Sva raspoloživa tehnika koja uključuje i dronove je uključena u potragu. Na terenu je oko tridesetak ljudi. Pronađena su dva ranca i pojas za spasavanje. Sprovode se opsežne mere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti nađenih predmeta - rekao je major Kostić.

foto: društvene meže

U potragu za mladićima uključili su se prijatelji, poznanici, ali i ljudi dobre volje koji žele da pomognu da se što pre pronađu.

Brat nestalog Miloša Markovića, Dušan Marković, rekao je da se veliki broj ljudi do sada uključio da pomogne. On apeluje za pomoć i mole sve ljude dobre volje koji imaju čamce, kajake, dronove ali i opremu za potragu na kopnu da se jave i priključe potrazi. Svi oni mogu da se jave na broj 063 720 12 02.

Kako je ispričao Marković, četovrica mladića su u subotu tokom dana bila na Beloj steni gde su otišli na izlet i navodi da im ovo nije bio prvi put da to rade.

- Na 1.163. kilometru Dunava su napravili jedan improvizovani kamp za sebe. Tu su očistili parče reke i tu su dolazili kako bi uživali tokom dana. To parče je očišćeno još pre par godina. Tamo su umeli da odu da uživaju. U subotu su otišli da roštiljaju kao što inače i rade - rekao je.

foto: Printscreen/Instagram

Nakon celodnevnog druženja krenuli su čamcem i tada se dogodilo i prevrtanje.

- Jedan njihov prijatelj je nakon prevrtanja uspeo da izađe na obalu. Svi sem Nenada su bili plivači, ali on je imao prsluk na sebi - rekao je.

Hitna pomoć je dobila informaciju da je u subotu nešto pre 23 časa došlo do pretvrtanja čamca. Doktor Aleksandar Čukanović rekao je tada za RTS da su dobili informaciju da se čamac prevrnuo na relaciji od Ade Huje ka Zemunu.

Svedočenje momka koji je isplivao na obalu

00:49 Mane K. nakon što je izašao iz Dunava

- Na licu mesta zatekli smo jednu mušku osobu, koja je bila u stanju iscrpljenosti. Ta osoba je uspela da ispliva iz Dunava. Ukazana joj je pomoć i prevezena je u dežurnu ustanovu - istakao je tada doktor.

Prema njegovim rečima, pored jednog pronađenog mladića, tri osobe se vode kao nestale.

foto: Zorana Jevtić

Ilija Škorić, načelnik policijske stanice za bezbednost na rekama, jutro nakon nesreće je takođe potvrdio da policija vrši pretragu na Dunavu i Savi i naveo da su oko 22.30 sata dobili prijavu da se prevernuo čamac sa četiri lica nakon čega su odmah izašli na teren.

Marković kaže da pored nadležnih, nakon apela porodica, na teren su izašli i ljudi koji žele da pomognu u potrazi.

- Svakog dana šaljemo 10 - 15 čamaca u potragu, desetak naših dronova je uključeno takođe, kajake, kanue ... Policija radi dobro svoj posao, ali radimo i mi u cilju da im pomognemo i olakšamo. Apelujemo na sve koji bi pešaka pretraživali obalu da nam se jave. Teren je nezgodan. Potrebne su čizme i oprema. Na onim mestima gde je nepristupačno važno nam je da, ukolliko vide nešto netipično, da fotografišu i da nas o tome obaveste. Ja sam u komunikaciji sa policijom - rekao je Marković.

foto: Zorana Jevtić

Kako je kazao, u pomoć su pritekli svi koji su mogli da izdvoje vremena.

- Veslački klub Tamiš nam je ustupio kajake koje možemo da koristimo u potrazi, uskočili su nam i kajakaši njihovi. Pomažu nam i ribari i jako smo im zahvalni zbog toga - rekao je.

Kako je objasnio, potraga za nestalim mladićima je krenula od mesta nesreće pa nizvodno niz reku.

- Prevrtanje čamca se desilo na 1.164. kilometru Dunava. Tu se čamac prevrnuo i mi praktično od tog dela pretražujemo. Idemo nizvodno, uz levu obalu Dunava, sve do Tamiša. Taj deo smo najviše pretraživali, ali ne znači da nismo pretraživali i okolinu. Koordinišemo sa svim. Potraga ide sve do Vinče. Išli smo u nekim trenucima i dalje, ali to je bilo par čamaca - rekao je on.

Marković je apelovao i da se vojska pored toga što radi pretragu terena na reci, uključi i na kopnu.

- Oni rade svoj posao, ali nadamo se da će se uključiti i u pretragu kopnenog terena - dodao je.

(Euronews)