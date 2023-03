"ŠTO NAM JE SLABIJI FUDBAL, TO SU NAM JAČI HULIGANI" Eksperti za Kurir TV otkrili pozadinu KRVAVE TUČE navijača u Novom Beogradu

Kako saznaje Kurir, policija je brzim i efikasnim operativnim radom identifikovala sve napadače, koji su učestvovali u sukobu u Novom Beogradu.

Privedeno je više od deset osoba, među kojima ima i maloletnika, a za ostalima se traga. Reč je o masovnoj tuči navijača večitih rivala - Crvene zvezde i Partizana.

U incidentu je učestvovalo njih četrdesetak, a nekoliko vinovnika zadobilo je teže povrede.

foto: @starsport

Među povređenima ima i dece, a jedan 30-godišnjak je u teškom stanju prevezen na VMA. Povređeni su takođe zbrinuti u Urgentnom centru, KBC-u Bežanijska kosa, kao i u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.

Oko potencijalnih kazni, ali i celom raspletu događaja govorili su gosti jutarnjeg programa prof. dr Zorica Mršević sa Fakulteta za evropske pravno-političke studije i Milan Popović, advokat

Mršević je rekla glavne probleme ovog sukoba, kao i to da je on označavao tzv. prijem mladih u navijačke grupe, odnosno dokazivanje hrabrosti i ne odstupanja.

- To se oduvek dešavalo, a ponekad se dogodi i ovakvo eskaliranje. Kako slabi klupski fudbal u Srbiji, tako jačaju sukobi koji nemaju veze sa zbivanjima na sportskom terenu, odnosno sportskom rivalitetu. To je ono što brine, jer je ovo jedno nasilje koje je isključivo radi nasilja. Sama činjenica da ima mladih, to je na neki način put prijema u navijačku grupu, odnosno pokazivanje da su čvrsti, spremni, hrabri... Problem je i to što sve to prenose na mirne delove grada, daleko od stadiona, utakmice. Tuča se odigrala na mestu gde žive ljudi koji nemaju nikakve veze s tim. Zli duh je pušten iz boce i širi se. - započela je Mršević.

Potom je Popović obelodanio kakve kazne, sankcije i optužbe prete ljudima, koji su uzgred identifikovani, za ovakav vid nasilja:

01:08 OVE KAZNE PRETE IDENTIFIKOVANIM UČESNICIMA MASOVNE TUČE NAVIJAČA! Sagovornici Kurir TV: Mlade stimuliše NEKAŽNJIVOST huligana!

- To zavisi od toga kako će Tužilaštvo da kvalifikuje ova dela. Pravna kvalifikacija će se saznati shodno dokazima koji će ukazati o čemu se tačno radi. Takođe moraju posledice da se evidentiraju do kraja. Vrlo verovatno je u pitanju nanošenje teških telesnih povreda, ukoliko je neko dobro prošao možda bude i slučaj lakših telesnih povreda. Eventualno krivično delo nasilničko ponašanje. Sve je to u zavisnosti od posledica, mogu se teretiti i za učestvovanje u tuči, za to su osuđena neka lica u predmetu Brisa Tatona, koje je opet imalo navijačku konotaciju. Maloletnici će dobiti blaže kazne poput povećanja nadzora, čisto sumnjam da su ispunjeni uslovi za maloletički zatvor.

Mršić je rekla da su navijači često blago kažnjeni ili da uopšte i nisu sankcionisani:

- Jeste na oku medija i neće izostati reakcija pravosuđa, ali rekla bih da su navijači vrlo često blago kažnjeni ili uopšte nisu ni sankcionisani. Za vođe se vodi i po desetine optužnica koje nigde ne završtavaju, tu leži ceo problem. Postoji nekažnjivost navijača. Samim to i to stimuliše mlade da se pridruže grupi.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs