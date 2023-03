"NIKO SA IMAO EMPATIJE NE BI TO URADIO SVOM DETETU" Psiholog o mogućim traumama koje će trpeti devojčica, ŽRTVA OČEVE TORTURE

Beležimo i novi jezivi slučaj porodičnog nasilja u ulici Ružice Sokić u beogradskom naselju Mirijevo. Žena je prijavila da ju je nevenčani suprug brutalno pretukao, kao i da već duže vreme drži svoje dete zaključano u stanu kao roba. Iako je lečeni zavisnik, starateljstvo nad devojčicom dodeljeno je ocu. Ovaj nasilnik i dalje je u bekstvu.

Ovaj slučaj komentarisao je u jutarnjem programu Kurir televizije Zoran Crnjin, psiholog.

- Teško je ostati ravnodušan na ove prizore. Niko sa imalo empatije ne bi to mogao. Zabrinjavajuće je to da je policija više puta pozivana i da joj je ukazivano da postoje elementi nasilja na šta ona nije realgovala. Zbog čega je to tako ne znam, ali izgleda da su institucije zakazale - rekao je Crnjin.

Dodao je da bolest zavisnosti nije opravdanje za porodično nasilje:

- Imam potrebu da stanem u odbranu ljudi sa bolestima zavisnosti. To ih ne čini nesposobnim da nakon lečenja budu odgovorni. Bolesti zavisnosti su bolesti koje mogu da se leče. To jesu recidivne bolesti, pa bi to moglo da bude bolje ispraćeno od socijalnih službi. Ovde jeste reč o porodičnom nasilju. Do toga može dovesti sama bolest zavisnosti mada to nikako nije opravdanje. Može se raditi o nekom poremećaju ličnosti, o šizofreniji - objasnio je Crnjin.

Psiholog je naveo moguće psihčke posledice ovog slučaja nasilja.

- Ovakvi događaji imaju traumatski potencijal, kad je neko izložen ponavljajućim događajima koji imaju opasnost po telesni integritet i po život. Ovo dete je bilo i telesno neuhranjeno, emocionalno ugroženo i socijalno izolovano. Nekako ne možemo govoriti o tome, a da ne razmišljamo da će to ostaviti neke ozbiljne posledice. To dete je, u periodu kada je trebalo da gradi odnose, bilo uskraćeno za socijalizaciju. To može dovesti do nepoverenja prema drugim ljudima, flešbekova, nemogućnosti emocionalne regulacije - tvrdi Crnjin.

