DA LI JE MOGUĆE DA OVAKVO ZLO ŽIVI U NAŠEM KOMŠILUKU? Jurić: Zatajili smo kao DRUŠTVO! Macanović: Dete potpuno nestalo iz sistema

Slučaj nezapamćenog porodičnog nasilja koji se juče razotkrio u beogradskom naselju Mirijevo, uznemirio je celu Srbiju.

U prostorije policijske stanice Palilula došla je žena da prijavi svog nevenčanog supruga U.P. zbog nasilja u porodici.

Prema prvim saznanjima, žena je izjavila da ju je nevenčani suprug glavom udario u nos i da je tako zadobila prelom. Ona nije smela da se sama uputi u Urgentni centar jer je strahovala za svoj život, pa tako nije ni izazila iz stana sve do 19. marta 2023. godine kada je uspela da pobegne i uputi se u stanicu na Paliluli. Da sve bude jezivije, ona je izjavila da njen suprug ima i ćerku koju godinama drži zaključanu u stanu na Zvezdari. Na navedenoj adresi policijski službenici pronašli su devojčicu koja se nalazila u jako teškom stanju.

Igor Jurić, osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu decu, Vanja Macanović, Autonomni ženski centar, komentarisali su ova stravična dešavanja koja su uzdrmala Srbiju i ostavila nas zatečene pitanjem:

Da li je moguće da ovakvo zlo živi u našem komšiluku?

Ko je odgovoran za to, pod čijim je nadzorom bilo dete? - upitao je voditelj Miloš Anđelković.

- Kada govorimo o samoj krivici najveći krivac je otac, zlostavljač. Ako ste pročitali obaveštenje centra za socijalni rad i MUP mogli ste da vidite da je sud dodelio dete ocu, 2018. godine, iako je Centar za socijalni rad Palilula rekao da je upitna kompetencija oca, a sud bio taj koji je dodelio dete na staranje ocu. Ono što ću ponoviti kada se dete oduzme onda često smo zaista kivni na centre za socijalni rad i govorimo da se radi o prodaji dece, a ja vam govorim da veliki broj ljudi kojima je oduzeto dete i ne treba da budu roditelji. Ovo je jedan strašan slučaj. Ko je procenio da ovaj čovek ima mogućnosti za staranje? - upitao je Jurić.

Na pitanje voditeljke zašto niko nije reagovao na pozive komšija koji su govorili da se čuju čudni zvuci, Jurić je rekao da ne zna i da su bili obavezni da reaguju.

- Ja nemam za sada informacije, o tome koliko su službe iz MUPA i centara za socijalni rad i da li su reagovali? Da li se zaista mi kao komšije dovoljno aktiviramo? Zatajili smo kao društvo kompletno. Generalno svest našeg društva je na niskom nivou po pitanju zaštite naše dece i prijave za nasilje - upozorio je Jurić i ponovio:

- Ovde je direktno ugrožen život jednog deteta! Pitanje je kako će to dete nastaviti ovaj život. Mogu zamisliti te traume koje je doživela. Ne mogu da opravdam ni strah kod te žene koja nije prijavila nasilje. Ovde svi moramo da stavimo prst na čelo i da kažemo, da, to su krivci i to je krivično delo - rekao je Jurić, pa prokomentarisao šta se dešava kada policija dobije prijavu, dođe na adresu, pokuca na stan, ali odgovora nema, i bez naloga, policija ne može da uđe u stan.

- Ako dete nije izvršavalo svoje obaveze mi moramo da znamo šta se sa tim detetom dešava. Moramo po nekoj obavezi da provalimo u taj stan. Ja ne vidim razlog zašto to nije učinjeno. Tu i sila mora da deluje i da reaguje. Tako da mislim da kada govorimo o problemima zlostavljanja dece, ja ne mogu da opravdam ovu situaciju time, da im zakon nije dozvolio da upadnu i spasu dete - kazao je Jurić.

Odluku ove vrste doneo je sud i veštaci u sudu, uključuje se u razgovor Macanović.

- Nakon dve godine praćenja nadzora oca, vidimo da je bila prijava 2020. godine gde su oni njega pokušavali da nađu, i išli su u terensku posetu gde su rekli da je devojčica u redu. Postavlja se pitanje kako Centar nije imao saznanje o tome? Ovaj slučaj je započeo na opštini Palilula, pa se posle otac premestio na opštinu Zvezdara. I nama je čudno da svi nisu više obratili pažnju, ali veoma je teško ući u trag, Beograd je velik grad - rekla je Macanović.

Dodala je da se podrobno moraju utvrditi okolnosti šta se dešavalo u prethodnom periodu.

- Ako je neko dve godine uredan, ne možemo uvek prebacivati odgovornost na centar ako oni nisu imali dovoljno informacija. Zato je i donet zakon o sprečavanju nasilja u porodici. On je upravo za to da se na tim grupama razmatraju i da se onda institucijama omogući da spreče ovu vrstu katastrofe. Možemo da se pitamo i kako nam je sistem uvezan. Da li domovi zdravlja imaju uvid u privatne klinike? Ova devojčica nije išla ni u predškolsku ni u školsku ustanovu. Neverovatno je da je devojčica potpuno nestala iz sistema! Ona nije postojala. Ako postoji prijava centar za socijlani rad će svakako reagovati - rekla je Macanović, osvrnuvši se na dodelu deteta ocu i procenu veštaka na sudu.

